Dalić hvali Kekove izbrance: Slovenija je najbolj kakovostna ekipa v prvem ciklu

Inter je sicer ob izbruhu okužb prepovedal igralcem odhod na reprezentančne priprave, Zlatko Dalić pa je na tiskovni konferenci danes sporočil, da bosta oba le pripotovala v Ljubljano po posredovanju Hrvaške nogometne zveze (HNS). Svetovni podprvaki iz Rusije 2016 se bodo v okviru skupine H najprej pomerili s slovensko izbrano vrsto, v skupini pa so še Rusija, Slovaška, Ciper in Malta. Hrvaški izbrani vrsti ne bosta mogla pomagati napadalca Ante Rebićin Bruno Petković, je potrdil Dalić na druženju z mediji. "To bo najbolj zahtevna tekma na prvih treh tekmah kvalifikacij. Najtežja bo že zato, ker se bomo prvič skupaj zbrali šele danes zvečer, igramo pa v sredo. Vseeno je naš cilj jasen; uvrstitev v Katar," je pred dvobojem s Slovenijo razložil hrvaški selektor. "Pomembno bo dobro začeti kvalifikacije. Morali bomo biti motivirani, odgovorni, saj zgolj tako lahko pridemo do uspeha. Moramo biti pametni in dobro razporediti moči. Gre za peklenski ritem tekem, v katerem so že tako igralci, ki prihajajo iz svojih klubov, zato stanje ni optimalno," je še dodal Dalić.