Perišić se vrača v Milano, kjer pa nanj ne računajo več

Daleč od tega, da je bil Ivan Perišić v tej sezoni pri Bayernu iz Münchna na stranskem tiru – vseh tekmovanjih je zaigral na 31 tekmah in je tudi sodeloval pri kar 16 zadetkih (šest golov in deset asistenc, op. a.), a kaj ko so Bavarci najmočnejši prav na krilnih položajih. Kinsgleyju Comanu , Sergu Gnabryju in Alphonso Daviesu se je pred časom pridružil še Leroy Sane , tako da prostora za 31-letnega Hrvata na Allianz Areni več ni.

London ali Manchester?

Prva je Manchester United, ki si sicer na krilnem položaju najbolj želi angleškega dragulja Jadona Sancha, a s prestopom najverjetneje ne bo nič. Tako bi se na Old Traffordu, od koder so letos Interju posodiliAlexisa Sancheza, lahko obrnili prav na Perišića in ga vključili v posel z že omenjenim Čilencem. Hrvat bi po tem razpletu prestopil v Manchester, Sanchez pa bi dokončno postal polnopravni član Interja.

Kot drugo možnost v povezavah z 31-letnim Splitčanom se omenja Tottenham. Po lanski sezoni, ko so Spursi prišli vse do finala Lige prvakov, so se v tej odrezali pod pričakovanji. Iz Lige prvakov so že izpadli, tudi skozi prvenstvo pa si je niso uspeli zagotoviti. Jose Mourinho naj bi si v svojih vrstah želel nekoliko bolj izkušenega nogometaša, kakršen je Perišić, čeprav se poteza ne bi skladala s politiko pomlajevanja ekipe, ki jo v zadnjem času gojijo v severnem Londonu.

Portal FussballTransfers še poroča, da sta premierligaša zaenkrat edina kandidata za nakup hrvaškega reprezentanta, a prestopni rok, ki bo trajal vse do oktobra, bo še dolg, zato se lahko v njem marsikaj spremeni.