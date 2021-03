Perović pred tekmo s prvaki: Pričakujemo vse tri točke

Zmaji so v prejšnjem krogu remizirali z Mariborom, čeprav so komentarji po tekmi dokaj enotni glede tega, da je bila Olimpija v Ljudskem vrtu boljši nasprotnik. " Energija na treningih in v slačilnici ostaja odlična. Z remijem v Mariboru smo lahko po eni strani zadovoljni, po drugi pa ne. Malce razočaranja po tekmi izvira iz dejstva, da smo gol dobili v zadnji minuti prvega polčasa in bi lahko tekmo tudi dobili, a hkrati smo bili zadovoljni s točko, saj ostajamo na vrhu lestvice in v boju za naslov prvaka," je za uradno spletno stran kluba sprva dejal Mihailo Perović , ki se je med strelce vpisal že ob svojem debiju v dresu Olimpije.

Pisala sta se prvi krog spomladanskega dela in tekma s Koprom (1:2). Zmaji so medtem po derbiju (1:1) in pred naslednjim izzivom, ko bo v Stožice prišel aktualni prvak, na treningih pozornost posvečali predvsem odpravljanju napak, ki so se pojavljale v njihovi igri na prejšnjih tekmah: "Imeli smo nekaj časa, da se odpočijemo in pripravimo na tekmo s Celjem. Veliko truda smo vložili v odpravljanje napak iz prejšnjih obračunov, poleg tega pa smo tudi analizirali naslednjega nasprotnika. Lahko rečem, da smo se na nedeljsko tekmo s Celjani dobro pripravili,"pravi 24-letni Črnogorec.



Perović pričakuje težko tekmo, a pravi, da je njihov cilj zmaga: "Pričakujemo zmago in vse tri točke. Nobena tekma ni lahka in tudi ta ne bo. Pred nami je težek preizkus, ampak kot vedno se na srečanje podajamo z optimizmom. Naš cilj pa je, kot sem že dejal, zmaga,"je za spletno stran Olimpije še dejal novopečeni napadalec zmajev.