Perović zadnja okrepitev nogometašev Olimpije

Mihailo Perović bo okrepil konkurenco v napadu, nazadnje je igral za ukrajinskega prvoligaša Zorja Lugansk. Bivši mladi reprezentant Črne gore je svojo kariero začel v mladinskem pogonu Podgorice. Iz tega črnogorskega kluba je leta 2015 odšel na Madžarsko k prvoligašu Újpest FC, za katerega je v sezoni in pol zabeležil 39 nastopov ter dosegel 14 zadetkov in dve podaji.

Sledil je prestop v Voždovac, ki nastopa v prvi srbski ligi. V Super ligi Srbije je zaigral šestkrat in dosegel en zadetek. V srbskem pokalnem tekmovanju je zabeležil en nastop in en zadetek. Po sezoni v Srbiji se je vrnil v Podgorico, kjer je za tamkajšnjo Budućnost v sezoni in pol zbral 54 nastopov v vseh tekmovanjih in se podpisal pod 15 zadetkov ter tri podaje.

Iz Budučnosti je v začetku lanskega leta odšel k ukrajinskemu prvoligašu Zorja Lugansk. Za ta klub je zabeležil 26 nastopov in en zadetek. Poleg nastopanja v ukrajinskih tekmovanjih je petkrat nastopil tudi v ligi Evropa.



"Zelo sem zadovoljen, da sem prišel v velik klub. Že kot otrok sem slišal, kako prepoznavna in pomembna je Olimpija. Ekipa je mlada, ampak zelo perspektivna. Fantje so me odlično sprejeli, kar me zelo veseli. Upam, da bom s svojimi predstavami klubu pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev,"je v izjavi za klubsko spletno stran dejal Perović, ki je s klubom sklenil pogodbo do 30. 6. 2023.