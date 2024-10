Peru na prvo kvalifikacijsko zmago čakal devet tekem

Nogometaši Urugvaja so v devetem krogu južnoameriških kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2026 izgubili proti Peruju. S tem so zamudili skok na drugo mesto. Dvakratni svetovni prvaki (1930, 1950) so ostali na tretjem mestu in imajo 15 točk, medtem ko je na vrhu Argentina z 19, druga pa Kolumbija s 16 točkami. Peru je na prvo zmago v kvalifikacijah čakal devet tekem. Do slavja in treh točk, s katerimi je pobegnil z dna lestvice, je prišel v 88. minuti, ko je zadel Miguel Araujo.