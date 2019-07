Peru zanesljivo čez branilce naslova v finale Cope

Nogometaši iz Peruja so drugi finalisti južnoameriškega prvenstva v Braziliji. Na drugi polfinalni tekmi so v Porto Alegreju premagali branilce naslova iz Čila s 3:0. V finalu na slovitem stadionu Maracana v Rio de Janeiru, se bodo pomerili z Brazilci, ki so v prvem polfinalu premagali Argentince z 2:0. Za Peru so gole na tekmi dosegli Edison Flores (21.), Yoshimar Yotun (38.) in Paolo Guerrero (92.).

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ricardo Gareca se je s Perujem uvrstil v finale Cope. FOTO: AP Peru bo v nedeljo v najbolj razvpitem brazilskem mestu in na kultnem stadionu Maracana naskakoval tretjo zmago na južnoameriškem prvenstvu. Najboljši je bil v letih 1939 in 1975. V tem tekmovanju je veliko uspešnejša Brazilija, ki je že osemkrat zmagala v letih 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 in 2007. Urugvaj je najbolj uspešna izbrana vrsta v tem tekmovanju. V svoji zbirki ima 15 končnih zmag, eno več od Argentine.



Izid:

Čile - Peru 0:3 (0:2)

Flores 21., Yotun 38., Guerrero 90.