Perujski derbi tragično prekinila zrušitev dela stene stadiona

"Na stadionu se je zgodila nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 47 ljudi ... In žal je ena smrtna žrtev," je medijem povedal minister za zdravje Juan Carlos Velasco, ne da bi navedel podrobnosti o vzroku nesreče. Incident so sprva pripisali zrušitvi dela stene stadiona, vendar je nogometna ekipa Alianza Lima kasneje v objavi na X sporočila, da nesreče ni povzročil "podrtje sten ali strukturna okvara športnega kompleksa".

Velasco je dejal, da so 39 žrtev odpeljali v bolnišnice po vsej regiji Lime, vključno s tremi, ki so bili v kritičnem stanju. Poveljnik gasilcev Marcos Pajuelo je novinarjem povedal, da je "konstrukcija južnih tribun videti v dobrem stanju. Ni porušenih sten ali njenih delov."