Chiesa in Pessina še podžgala evforijo: 'Ne prebudite nas'

Italijani so pod Robertom Mancinijem neporaženi že 31 tekem, kar je izboljšan rekord, ki si ga je od leta 1939 lastil legendarni Vittorio Pozzo, čigar zasedba ni izgubila na 30 zaporednih srečanjih. Gol Saše Kalajdžića globoko v sodniškem podaljšku za znižanje na 2:1 je bil za Azzurre prvi prejeti zadetek po oktobru lani, vmes je bila njihova mreža nedotaknjena kar 1168 minut, kar je nov (svetovni) rekord. Prejšnjega so si prav tako lastili Italijani, Dino Zoff do junija 1974 gola ni prejel 1143 minut.

Selektor Mancini je v skupinskem delu, kjer je Italija zabeležila tri zmage, navdušil tudi s tem, da je priložnost ponudil prav vsem nogometašem v polju. Zaupanje v rezerviste pa se mu je še kako izplačalo v osmini finala, ko Italija sprva ni uspela razviti svoje igre, v drugem delu je bila celo Avstrija bližje zadetku, a sta v podaljšku srečanje odločila prav dva rezervista. Za 1:0 je v polno meril Federico Chiesa, ki je prvenec na evropskih prvenstvih dosegel 25 let in 12 dni za svojim očetom. Drugi gol Italijanov pa je bil prav tako delo rezervista Mattea Pessine.

'Odločile so zamenjave'

"Mancinijeve zamenjave – dvakrat po dve v razmaku 15 minut – so spremenile potek srečanja, ki se je nevarno nagibalo na stran Avstrije. Chiesa, Pessina, Locatelli in Belotti so odločilno vplivali na razplet srečanja. Rezervisti, da, ampak zgolj tokrat. Ali kot Mancini rad ponavlja – vsi lahko začnejo," so zapisali pri La Gazetti dello Sport, kjer so poudarili, da je prvi cilj dosežen, a nikakor ne zadnji.

Bolj evforični so bili pri Corriere dello Sportu, kjer so nedeljsko tiskano izdajo oplemenitili z velikimi tiskanimi črkami in napisom: "Ne prebudite nas". Dodali so, da je v bitki na Wembleyju zmagal italijanski ponos.

"Uspelo nam je, ker smo si to zaslužili. Iskreno, vsaj dva zadetka bi morali doseči že prej, da tekma ne bi šla v podaljške, saj so nam vzeli veliko energije. A napredovali smo povsem zasluženo," je po tekmi za RAI povedal Mancini, ki mu je bilo žal prejetega zadetka, a je dodal, da se je tudi to prej ali slej pač moralo zgoditi.

Vratar Gianluigi Donnarumma, lastnik novega rekorda nepremaganosti, pa je celo mnenja, da mu bo s soigralci po prejetem zadetku sedaj lažje: "Vedeli smo, kaj nas čaka. Vse do konca smo pritiskali in nagrada je prišla v obliki dveh zadetkov. Že res, da ga na koncu ne bi smeli prejeti, a na koncu bi nam to znalo še pomagati."