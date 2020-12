Pestro med polčasom v garderobi Juventusa: 'Smo pravi moški ali ne?'

Juventusov kapetan Leonardo Bonucci je bil zelo nezadovoljen z načinom, kako je s soigralci odigral prvi polčas zadnjega prvenstvenega mestnega obračuna proti Torinu, ki je vse do izenačujočega zadetka Američana McKennieja v 78. minuti presenetljivo vodil z 0:1. Nato pa so prišle do izraza precej večje izkušnje in kakovost Cristiana Ronalda in druščine, ki so s precej boljšim nadaljevanjem uspeli rezultat preobrniti in tekmo dobiti z 2:1.

A še bolj zanimiv kot sam rezultatski zasuk v korist stare dame, je bil po poročanju italijanskih medijev Bonuccijev nastop v garderobi med glavnim odmorom, ko je na račun soigralcev izrekel nekaj krepkih.



"Je to čemu sploh podobno? Kako to igramo? Kje so vaša srca, kje je pripadnost do kluba? Ljudje božji, smo pravi moški ali ne?" se je spraševal 33-letni osrednji branilec devetkratnih zaporednih italijanskih državnih prvakov, kar je očitno pomagalo, saj je 'Juve' v drugem polčasu zagospodaril na zelenici Allianz Stadiuma in kot že rečeno prišel do tesne, a zaslužene zmage.

"Vsa čast našim mestnim tekmecem za odigran prvi polčas. Toda vse, kar so storili, je bilo zaradi naše nonšalantne igre. Z glavami nismo bili pri stvari, bili smo prepočasni, izgubljali smo neposredne dvoboje na sredini igrišča, kar se je poznalo tudi pri rezultatu. No, v nadaljevanju pa smo prikazali povsem drugačen obraz; takšnega, kakršnega moramo kazati na vsaki tekmi. Ni skrivnost, da sem med polčasom povzdignil glas v želji, da se prebudimo. Da začnemo igrati svojo igro in zmagamo," je domačim medijskim predstavnikom po koncu tekme razkril kapetan Juventusa.