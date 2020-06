Pestro poletje na Anfieldu: šesterica na izhodnih vratih, blizu prihoda Neves in Traore

Točkovna razlika med vodilnim Liverpoolom in ostalimi moštvi v angleškem nogometnem državnem prvenstvu je tako velika (22 točk), da je strateg aktualnih evropskih klubskih prvakov devet krogov pred koncem sezone z mislimi že pri kadrovanju moštva za novo tekmovalno obdobje 2020/21.



Po poročanju madridskega Asa so se na seznamu odstrel znašli Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Marko Grujić, Dejan Lovren, Harry Wilson in Adam Lallana. Ni skrivnost, da je Liverpool med 'koronakrizo' utrpel precejšnjo finančno izgubo, kar je vodstvo kluba z Anfielda dalo jasno vedeti trenerju Jürgenu Kloppu.Če ta želi osvežiti zasedbo z novimi obrazi, je prodaja določenih nogometašev nujna.Večina okrepitev bi zapolnila vrzeli v zvezni vrsti, zato ne čudijo vse glasnejše govorice o tem, da sta pred vratiAnfieldaRuben NevesinAdama Traore. Klopp je že pred izbruhom pandemije za otoške medije med drugim dejal, da bo v novi sezoni več priložnosti za igro dobil tudi Naby Keita. Glavno besedo v obrambni vrsti pa bodo po pričakovanjih imeli Virgil Van Dijk, Joe Gomez in Jöel Matip.