Pet čilskih navijačev poškodovanih, zrušil se je reklamni pano

Fotografije, ki so jih delili na družbenih omrežjih, so pokazale trenutek, ko se je konstrukcija upognila pod težo nekaj deset navijačev, zaradi česar so nekateri navijači padli na druge, ki so stali pod panojem.

"Nujne razmere pod nadzorom: pet poškodovanih ljudi so oskrbeli reševalci," so gasilci sporočili na Twitterju.