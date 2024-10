Pet dni po odločilnem golu na derbiju obsojen na triletno zaporno kazen

Padova je izjemno vstopila v novo sezono Serie C, saj po osmih krogih s sedmimi zmagami in remijem zaseda prvo mesto na lestvici skupine A. Padovani pa so pred nadaljevanjem sezone doživeli velik udarec, saj bodo najverjetneje ostali brez svojega najboljšega napadalca. Michael Liguori je tako najboljši strelec (4) kot najboljši podajalec (3) moštva v tej sezoni, a bo moral na naslednji zadetek čakati zelo zelo dolgo.