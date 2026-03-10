Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ker niso pele himne, so si morale poiskati vizum

Brisbane , 10. 03. 2026 09.32 pred 20 minutami 4 min branja 0

Avtor:
J.B.
Iranske nogometašice dobile vizum v Avstraliji

Pet članic iranske ženske nogometne reprezentance, ki nastopa na azijskem prvenstvu v Avstraliji, je prejelo humanitarne vizume. Navijači in aktivisti so avstralsko vlado pozivali, naj igralkam ponudi zaščito, saj bi jih lahko ob vrnitvi v Iran doletelo preganjanje. Razlog je, kot poroča CNN, njihov molk med igranjem državne himne pred prvo tekmo minuli ponedeljek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da so oblasti na primeru delale že nekaj časa in da so igralke že premestili na varno lokacijo. Pomoč naj bi bila ponujena tudi preostalim članicam reprezentance.

"Pripravljeni smo pomagati tudi drugim igralkam v ekipi. Gre za zelo občutljivo situacijo in odločitev je njihova, vendar jim sporočamo: če želite našo pomoč, je ta na voljo," je dejal na novinarski konferenci.

Več igralk zapustilo hotel

Športna novinarka Raha Pourbakhsh je za CNN povedala, da je najmanj sedem igralk zapustilo ekipni hotel. Pet jih je po njenih besedah pri avstralski zvezni policiji že zaprosilo za azil.

Pourbakhshova, ki dela za televizijo Iran International, je dodala, da so družinam treh igralk, ki so zdaj pod zaščito policije, že grozili. Po njenih besedah naj bi bila pogrešana tudi dva druga člana ekipe, potem ko sta prav tako zapustila hotel.

Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Taju so medtem zavrnili vizum za prihod v Avstralijo, kjer naj bi ekipo pripeljal nazaj domov. Namesto njega je v državo odpotovala podpredsednica zveze Farideh Shojaei.

Tudi Trump ponudil azil

Ameriški predsednik Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi bila vrnitev igralk v Iran "strašna humanitarna napaka". Dodal je, da bi jim ZDA ponudile azil, če tega ne bi storila Avstralija. Trump je kasneje sporočil, da je govoril z Albanesejem in da je za pet igralk že poskrbljeno, medtem ko naj bi bile tudi ostale "na poti".

Avstralski premier je potrdil, da sta imela zelo pozitiven pogovor, ki se je zgodil okoli druge ure zjutraj po avstralskem času. Povedal je, da je Trumpu predstavil ukrepe, ki jih je vlada sprejela v zadnjih 48 urah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iran govori o psihološki vojni

Prvi podpredsednik Irana Mohammad Reza Aref je celotno dogajanje označil za "psihološko vojno" ter Trumpa obtožil vmešavanja v notranje zadeve države. Po poročanju iranskih državnih medijev je Aref dejal, da bo vlada igralkam zagotovila varnost in dodal, da Iran svoje otroke sprejema z odprtimi rokami.

Vse se je začelo s himno

Pred prvo tekmo turnirja so iranske nogometašice med igranjem državne himne ostale tiho. Razlogov za gesto niso pojasnile, vendar so jo nekateri konservativni krogi v Iranu razumeli kot znak izdaje.

Neimenovani viri so za CNN povedali, da so morale pred drugo tekmo v četrtek himno zapeti. Tudi pred nedeljsko tekmo, ki so jo z 0:2 izgubile proti Filipinkam, so jo zapele in ob tem izvedle vojaški pozdrav. Po zadnji tekmi turnirja so se okoli ekipnega avtobusa zbrali navijači in policistom vzklikali: "Rešite naša dekleta."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktivist za človekove pravice Hadi Karimi je dejal, da so navijači videli vsaj tri igralke v avtobusu, ki so kazale mednarodni znak za pomoč. Vendar je vir blizu reprezentance za CNN izrazil dvom, da bi igralke sploh poznale pomen tega znaka.

Predsednik Avstralskega sveta za begunce Paul Power je opozoril, da obstaja resna skrb glede morebitnih posledic ob njihovi vrnitvi v Iran.

"Pri oceni tveganja ne gre le za to, kako bi se odzvala vlada, temveč tudi za to, kako bi se odzvali drugi, ki bi jim lahko škodovali," je pojasnil.

Zgodba, ki je odmevala po svetu

Primer iranskih nogometašic je pritegnil tudi pozornost sina nekdanjega iranskega šaha, Reze Pahlavija, ki je prav tako pozval avstralsko vlado, naj zagotovi njihovo varnost. Na družbenem omrežju X je opozoril, da bi se igralkam ob vrnitvi v Iran lahko zgodile hude posledice.

"Zaradi njihovega pogumnega dejanja državljanske nepokorščine, ko niso želele peti himne trenutnega režima, jim ob vrnitvi v Iran grozijo resne posledice," je zapisal Pahlavi. "Pozivam avstralsko vlado, naj zagotovi njihovo varnost in jim ponudi vso potrebno podporo."

Ameriški CNN še poroča, da so bili nekateri obiskovalci nedeljske tekme prisotni tudi iz političnih razlogov, saj so skušali pridobiti podporo za Pahlavija kot morebitnega prihodnjega voditelja Irana.

Svetovna nogometna zveza Fifa je medtem potrdila, da je v stalnem stiku z vsemi vpletenimi stranmi, vključno z azijsko nogometno zvezo, ki je organizirala turnir, na katerem je prejšnji teden nastopila iranska reprezentanca.

"Varnost iranske ženske reprezentance je za Fifo prednostna naloga, zato smo v tesnem stiku z azijsko nogometno zvezo in pristojnimi avstralskimi oblastmi, vključno z avstralsko nogometno zvezo," so sporočili iz Fife.

nogomet iran fifa avstralija vizum

Lahko Newcastle še dodatno razgali obrambne pomanjkljivosti Barcelone

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551