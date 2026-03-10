Ker niso pele himne, so si morale poiskati vizum

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da so oblasti na primeru delale že nekaj časa in da so igralke že premestili na varno lokacijo. Pomoč naj bi bila ponujena tudi preostalim članicam reprezentance.
"Pripravljeni smo pomagati tudi drugim igralkam v ekipi. Gre za zelo občutljivo situacijo in odločitev je njihova, vendar jim sporočamo: če želite našo pomoč, je ta na voljo," je dejal na novinarski konferenci.
Več igralk zapustilo hotel
Športna novinarka Raha Pourbakhsh je za CNN povedala, da je najmanj sedem igralk zapustilo ekipni hotel. Pet jih je po njenih besedah pri avstralski zvezni policiji že zaprosilo za azil.
Pourbakhshova, ki dela za televizijo Iran International, je dodala, da so družinam treh igralk, ki so zdaj pod zaščito policije, že grozili. Po njenih besedah naj bi bila pogrešana tudi dva druga člana ekipe, potem ko sta prav tako zapustila hotel.
Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Taju so medtem zavrnili vizum za prihod v Avstralijo, kjer naj bi ekipo pripeljal nazaj domov. Namesto njega je v državo odpotovala podpredsednica zveze Farideh Shojaei.
Tudi Trump ponudil azil
Ameriški predsednik Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi bila vrnitev igralk v Iran "strašna humanitarna napaka". Dodal je, da bi jim ZDA ponudile azil, če tega ne bi storila Avstralija. Trump je kasneje sporočil, da je govoril z Albanesejem in da je za pet igralk že poskrbljeno, medtem ko naj bi bile tudi ostale "na poti".
Avstralski premier je potrdil, da sta imela zelo pozitiven pogovor, ki se je zgodil okoli druge ure zjutraj po avstralskem času. Povedal je, da je Trumpu predstavil ukrepe, ki jih je vlada sprejela v zadnjih 48 urah.
Iran govori o psihološki vojni
Prvi podpredsednik Irana Mohammad Reza Aref je celotno dogajanje označil za "psihološko vojno" ter Trumpa obtožil vmešavanja v notranje zadeve države. Po poročanju iranskih državnih medijev je Aref dejal, da bo vlada igralkam zagotovila varnost in dodal, da Iran svoje otroke sprejema z odprtimi rokami.
Vse se je začelo s himno
Pred prvo tekmo turnirja so iranske nogometašice med igranjem državne himne ostale tiho. Razlogov za gesto niso pojasnile, vendar so jo nekateri konservativni krogi v Iranu razumeli kot znak izdaje.
Neimenovani viri so za CNN povedali, da so morale pred drugo tekmo v četrtek himno zapeti. Tudi pred nedeljsko tekmo, ki so jo z 0:2 izgubile proti Filipinkam, so jo zapele in ob tem izvedle vojaški pozdrav. Po zadnji tekmi turnirja so se okoli ekipnega avtobusa zbrali navijači in policistom vzklikali: "Rešite naša dekleta."
Aktivist za človekove pravice Hadi Karimi je dejal, da so navijači videli vsaj tri igralke v avtobusu, ki so kazale mednarodni znak za pomoč. Vendar je vir blizu reprezentance za CNN izrazil dvom, da bi igralke sploh poznale pomen tega znaka.
Predsednik Avstralskega sveta za begunce Paul Power je opozoril, da obstaja resna skrb glede morebitnih posledic ob njihovi vrnitvi v Iran.
"Pri oceni tveganja ne gre le za to, kako bi se odzvala vlada, temveč tudi za to, kako bi se odzvali drugi, ki bi jim lahko škodovali," je pojasnil.
Zgodba, ki je odmevala po svetu
Primer iranskih nogometašic je pritegnil tudi pozornost sina nekdanjega iranskega šaha, Reze Pahlavija, ki je prav tako pozval avstralsko vlado, naj zagotovi njihovo varnost. Na družbenem omrežju X je opozoril, da bi se igralkam ob vrnitvi v Iran lahko zgodile hude posledice.
"Zaradi njihovega pogumnega dejanja državljanske nepokorščine, ko niso želele peti himne trenutnega režima, jim ob vrnitvi v Iran grozijo resne posledice," je zapisal Pahlavi. "Pozivam avstralsko vlado, naj zagotovi njihovo varnost in jim ponudi vso potrebno podporo."
Ameriški CNN še poroča, da so bili nekateri obiskovalci nedeljske tekme prisotni tudi iz političnih razlogov, saj so skušali pridobiti podporo za Pahlavija kot morebitnega prihodnjega voditelja Irana.
Svetovna nogometna zveza Fifa je medtem potrdila, da je v stalnem stiku z vsemi vpletenimi stranmi, vključno z azijsko nogometno zvezo, ki je organizirala turnir, na katerem je prejšnji teden nastopila iranska reprezentanca.
"Varnost iranske ženske reprezentance je za Fifo prednostna naloga, zato smo v tesnem stiku z azijsko nogometno zvezo in pristojnimi avstralskimi oblastmi, vključno z avstralsko nogometno zvezo," so sporočili iz Fife.