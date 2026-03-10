Ker niso pele himne, so si morale poiskati vizum

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da so oblasti na primeru delale že nekaj časa in da so igralke že premestili na varno lokacijo. Pomoč naj bi bila ponujena tudi preostalim članicam reprezentance. "Pripravljeni smo pomagati tudi drugim igralkam v ekipi. Gre za zelo občutljivo situacijo in odločitev je njihova, vendar jim sporočamo: če želite našo pomoč, je ta na voljo," je dejal na novinarski konferenci.

Več igralk zapustilo hotel

Športna novinarka Raha Pourbakhsh je za CNN povedala, da je najmanj sedem igralk zapustilo ekipni hotel. Pet jih je po njenih besedah pri avstralski zvezni policiji že zaprosilo za azil. Pourbakhshova, ki dela za televizijo Iran International, je dodala, da so družinam treh igralk, ki so zdaj pod zaščito policije, že grozili. Po njenih besedah naj bi bila pogrešana tudi dva druga člana ekipe, potem ko sta prav tako zapustila hotel. Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Taju so medtem zavrnili vizum za prihod v Avstralijo, kjer naj bi ekipo pripeljal nazaj domov. Namesto njega je v državo odpotovala podpredsednica zveze Farideh Shojaei.

Tudi Trump ponudil azil

Ameriški predsednik Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi bila vrnitev igralk v Iran "strašna humanitarna napaka". Dodal je, da bi jim ZDA ponudile azil, če tega ne bi storila Avstralija. Trump je kasneje sporočil, da je govoril z Albanesejem in da je za pet igralk že poskrbljeno, medtem ko naj bi bile tudi ostale "na poti". Avstralski premier je potrdil, da sta imela zelo pozitiven pogovor, ki se je zgodil okoli druge ure zjutraj po avstralskem času. Povedal je, da je Trumpu predstavil ukrepe, ki jih je vlada sprejela v zadnjih 48 urah.

Iran govori o psihološki vojni

Prvi podpredsednik Irana Mohammad Reza Aref je celotno dogajanje označil za "psihološko vojno" ter Trumpa obtožil vmešavanja v notranje zadeve države. Po poročanju iranskih državnih medijev je Aref dejal, da bo vlada igralkam zagotovila varnost in dodal, da Iran svoje otroke sprejema z odprtimi rokami.

Vse se je začelo s himno

Pred prvo tekmo turnirja so iranske nogometašice med igranjem državne himne ostale tiho. Razlogov za gesto niso pojasnile, vendar so jo nekateri konservativni krogi v Iranu razumeli kot znak izdaje. Neimenovani viri so za CNN povedali, da so morale pred drugo tekmo v četrtek himno zapeti. Tudi pred nedeljsko tekmo, ki so jo z 0:2 izgubile proti Filipinkam, so jo zapele in ob tem izvedle vojaški pozdrav. Po zadnji tekmi turnirja so se okoli ekipnega avtobusa zbrali navijači in policistom vzklikali: "Rešite naša dekleta."

Aktivist za človekove pravice Hadi Karimi je dejal, da so navijači videli vsaj tri igralke v avtobusu, ki so kazale mednarodni znak za pomoč. Vendar je vir blizu reprezentance za CNN izrazil dvom, da bi igralke sploh poznale pomen tega znaka. Predsednik Avstralskega sveta za begunce Paul Power je opozoril, da obstaja resna skrb glede morebitnih posledic ob njihovi vrnitvi v Iran. "Pri oceni tveganja ne gre le za to, kako bi se odzvala vlada, temveč tudi za to, kako bi se odzvali drugi, ki bi jim lahko škodovali," je pojasnil.

Zgodba, ki je odmevala po svetu