Pet najboljših nogometašev v bogati zgodovini Barcelone

Ta teden bodo znani finalisti velikega finala Lige prvakov. V torek se bosta v Milanu soočila domači Inter in Barcelona, ki sta na prvem obračunu remizirala (3:3). V sredo sledi obračun med Arsenalom in PSG-jem v Parizu, kjer bodo domačini branili prednost 1:0 s prvega obračuna. V pripravi na torkov obračun Barcelone z Interjem, ki ga bomo od 20.30 naprej prenašali na Kanalu A in VOYO, smo za vas pripravili seznam petih najboljših nogometašev v zgodovini katalonskega kluba.

Prenos polfinalnih obračunov Lige prvakov na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

5. Ronaldinho

Nogometaš z nakupom katerega je nekdanji in sedanji predsednik Barcelone Joan Laporta začel najtrofejnejše obdobje v zgodovini kluba. Laporta je v svoje vrste sprva želel pripeljati Davida Beckhama, ki se je odločil, da bo raje postal najnovejši galaktik pri Real Madridu. Laporta je novega zvezdnika naposled našel v Parizu, kjer je PSG-ju za takrat 23-letnega Brazilca odštel 32 milijonov evrov. Ronaldinho je v dveh sezonah v dresu PSG-ja na 77 tekmah zabil 25 golov. Nič posebnega, bi lahko rekli, a prihod Brazilca v Barcelono je hitro postal eden od najboljših prestopov v zgodovini nogometa. V naslednjih šestih sezonah je na 207 tekmah zabil 94 golov. Njegov vpliv na klub pa je bil veliko večji od zgolj golov, ki jih je zabil. 19. november leta 2005 je na večnem derbiju z Real Madridom v zmagi s 3:0 zabil dva gola, navijače večnih tekmecev pa je tako navdušil, da so mu zaploskali.

V njegovi prvi sezoni v Barceloni je na 45 tekmah v vseh tekmovanjih zabil 22 golov, Barcelona pa je špansko prvenstvo zaključila na drugem mestu. Po sušnih letih se je na Camp Nou vrnilo upanje, že v njegovi drugi sezoni pa je Barcelona osvojila prvi naslov po letu 1999. Ob koncu leta 2005 je prvič prejel naziv najboljšega nogometaša na svetu Ballon d'Or, v sezoni 2005/06 je sledila zmaga v Ligi prvakov in La ligi. Barcelona se je z njegovim prihodom prerodila in postavljeni so bili temelji za rodovitno obdobje, ki je sledilo po njegovem odhodu.

4. Xavi Hernandez

Otrok Barcelone. Skozi vrata kluba je prvič stopil leta 1991 in v U12 moštvu sprva igral na položaju centralnega branilca. Trenerji so hitro ugotovili, da je lahko na položaju centralnega vezista veliko bolj vpliven. V članskem moštvu je prvič zaigral leta 1998, ko mu je priložnost ponudil nizozemski strateg Luis van Gaal. Hitro je postal srce in duša katalonskega moštva in v naslednjih 17 letih se je praktično vsak napad moštva začel z njegovo podajo. Kariero je končal kot najtrofejnejši nogometaš v zgodovini Španije. Z Barcelono je skupno osvojil 32 naslovov. Osmimi ligaškim naslovom je dodal štiri Lige prvakov, s špansko reprezentanco je bil dvakrat evropski prvak (2008, 2012) in svetovni prvak leta 2010. Na 767 tekmah v dresu Barcelone je zabil 85 golov in dodal 184 asistenc.

Xavi Hernandez se je na Camp Nou vrnil leta 2021 v vlogi glavnega trenerja. V sezoni 2022/23 je s klubom kljub velikim finančnim težavam osvojil naslov v španskem prvenstvu. FOTO: AP icon-expand

3. Andres Iniesta

Iz Albaceteja je v U14 moštvo Barcelone prestopil leta 1996. Tudi njemu je prvo priložnost v članskem moštvu katalonskega kluba ponudil Louis van Gaal. Sledilo je neverjetno obdobje uspehov pod Frankom Rijkaardom, Pepom Guardiolo, Titom Vilanovo, Luisom Enriquejem in Ernestom Valverdejem. Vsi so mu brezpogojno zaupali, z Xavijem pa sta na zelenici bila nerazdružljiva. Leta 2009 je na Stamford Bridgu njegov gol v izdihljajih povratnega obračuna polfinala Lige prvakov Barceloni zagotovil mesto v velikem finalu. Leta 2010 je z golom v podajšku odločil finale svetovnega prvenstva. V svojem domačem mestu Fuentealbilla so po njem poimenovali ulico in mu postavili kip. Na 674 tekmah v dresu Barcelone je zabil 57 golov in zbral 135 asistenc.

2. Johan Cruyff

Ni Katalonec, a Nizozemec je vseeno sinonim za sodobno Barcelono. Kariero je začel v Ajaxu, s katerim je osvojil tri naslove klubskega evropskega prvaka. Leta 1993 je po dolgih pogajanjih njegovo pogodbo v zameno za v današnjem nogometnem svetu smešnih 1,9 milijona evrov odkupila Barcelona.

Johann Cruyff FOTO: AP icon-expand

V katalonskem dresu je osvojil zgolj eno špansko prvenstvo (prvo Barcelone po 14 letih) in španski pokal, a tako visoko na seznamu najboljših igralcev se je znašel zaradi svojega vpliva na klub. V dresu Barcelone je zaigral na najmanj tekmah od vseh igralcev na tem seznamu, saj je na 180 tekmah zabil 60 golov. A brez njega bi ta seznam bil popolnoma drugačen. Leta 1088 se je vrnil v Barcelono, tokrat v vlogi glavnega trenerja. Barcelona je pod njegovo taktirko štirikrat osvojila špansko prvenstvo in leta 1992 prvič postala evropski klubski prvak. Leta 1999 je bil proglašen za najboljšega evropskega nogometaša. Največji pečat je pustil na stilu igre v klubu, saj je s seboj z Nizozemske pripeljal filozofijo "totalnega" nogometa.

1. Lionel Messi

Po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov, zagotovo pa najboljši v zgodovini Barcelone. Majhni Argentinec se je leta 2000 pri zgolj 13 letih starosti v Barcelono preselil iz mladinskega moštva Newell's Old Boys. Pri 11 letih starosti so mu zdravniki diagnosticirali pomanjkanje rastnega hormona, bolezen, ki zavira normalno telesno rast. Za zdravljenje so bile potrebne dnevne injekcije sintetičnega rastnega hormona, kar je bilo zelo drago. Njegova družina si ni mogla privoščiti okoli 1.000 evrov mesečno za injekcije. Barcelono je njegov edinstven talent prepričal in v Španiji so prevzeli stroške njegovega zdravljenja.

Ostalo zgodovina. Argentinec je v članskem moštvu debitiral leta 2004 na mestnem derbiju z Espanyolom. Leta 2006 je prvič osvojil Ligo prvakov, kariero v Barceloni pa je zaključil s 35 naslovi. Na 778 tekmah v dresu Barcelone je zabil 672 golov in dodal 303 asistence. V Ligi prvakov je v dresu Barce na 149 tekmah zabil 120 golov.