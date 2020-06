Pet pozitivnih v nogometnem klubu Saint-Etienne

Nogometni klub Saint-Etienne je sporočil, da so na testiranjih igralcev in delavcev v klubu odkrili pet pozitivnih primerov na novi koronavirus. Vsi so zdaj v domači izolaciji, klub pa nadaljuje priprave na začetek nove sezone.

Klub je testiral triintrideset igralcev, 21 članov strokovnega dela ekipe ter 38 zaposlenih v klubu. Pozitivni so bili trije nogometaši ter dva strokovna delavca. Klub je v sporočilu za javnost dodal, da je vseh pet omenjenih virus staknilo med karanteno in da tedaj niso bili v stiku med seboj. Francoska liga je ena redkih v Evropi, ki je konec prvenstva razglasila še takoj ob izbruhu pandemije. Novo sezono bodo klubi začeli 23. avgusta.