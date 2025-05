Pet tekem in pet zmag: 'Na Irsko gremo po elito'

Peta tekma in peta zmaga. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v peti tekmi lige B lige narodov premagala Grčijo z 2:0 in krog pred koncem še naprej ostajajo stoodstotne. Izbranke Saše Kolmana se bodo v torek v gosteh merile še z Irkami, ki so na 2:1 zmagale v Turčiji. Obračun bo odločal o direktni poti v Ligo A.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenke so v skupini 2 lige B lige narodov s štirimi zmagami dvoboj proti Grčiji pričakale s popolnim izkupičkom in si že pred tekmo v Šiški zagotovile najmanj drugo mesto v skupini, Grkinje so na drugi strani po štirih tekmah s štirimi porazi ostale brez točke. Varovanke selektorja Kolmana so niz začele z gostujočo zmago v Grčiji (2:1), nato so bile boljše še od Irk (4:0) in dvakrat od Turkinj (3:0 in 1:0). Slovenke so z zmago naredile velik korak k neposrednemu napredovanju. Zadnji dvoboj na Irskem bi lahko posledično izgubile tudi s tremi goli razlike in ohranile boljši medsebojni izkupiček, ki šteje v primeru izenačenja po točkah.

Saša Kolman FOTO: NZS icon-expand

Prvo mesto v skupini po šestih tekmah ob koncu tekmovanja pomeni selitev v najvišji rang in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, medtem ko drugouvrščeno zasedbo čakata dodatna obračuna za napredovanje s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. "Tekma je bila težja od pričakovanj. To je bila tekma, ki je nosila veliko mero odgovornosti, saj smo tik pred ciljno črto. Ta pritisk tekme je padel tudi na dekleta, ki so zmožne odigrati precej boljše. Tudi med polčasom smo si povedali, da smo lahko boljši. Na koncu pa smo veseli, ker smo zmagali in smo prvi v skupini. Velike ekipe znajo zmagovati tudi, ko ne igrajo najboljše. Zato vsa čast puncam za danes! Za nami je pet tekem, imamo pet zmag. V tej ekipi je bila ta kvaliteta prisotna. Mi nismo dodali pet, šest novih igralk, ampak so iste, kot so bile. Smo pa delali na vzdušju, atmosferi in samozavesti. Ko so začele verjeti, so začele kazati, kar sedaj igrajo v Ligi B. Imamo zelo kvalitetno reprezentanco. Pred nami je zadnja tekma: v Cork gremo po zmago. Drugače ne znamo razmišljati," gleda naprej selektor Saša Kolman.

Lara Prašnikar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na lestvici skupine 2 so zdaj Slovenke po peti zmagi pred zadnjim krogom skupinskega dela na vrhu s 15 točkami. Sledita Irska z devetimi in Turčija s tremi, slednji sta današnji dvoboj začeli ob 19. uri, Grčija ostaja brez. "Zmaga je pričakovana glede na stanje v lestvici skupine. Vemo pa, da je bila vsaka tekma tesna. Danes je bil končni rezultat 2:0, nam je pa Grčija s svojo borbeno in grobo igro delala precej težav. Čutil se je pritisk, ki si ga ustvarjamo sami, saj gledamo naprej in želimo biti boljši, stremimo h koraku, ki ga že zelo dolgo čakamo. Pred nami je še ena tekma. Še vedno smo v Ligi B. Vse se bo odločalo na Irskem. Tja gremo pokazati, da smo zasluženo na prvem mestu in braniti to prvo mesto, da se veselimo tega cilja," je dejala strelka drugega gola Lara Prašnikar. "Vedno je lepo doseči gol, a najbolj sem ponosna na ekipo. Odigrale smo borbeno. Lahko bi izgledali boljše, a najbolj so važne tri točke. V dosedanjem delu lige narodov smo svoje cilje uresničile. Po petih tekmah imamo vse možne točke. Pred nami je še zadnja tekma, ki je enako pomembna kot vse ostale," je po peti zmagi povedala strelka prvega zadetka Zara Kramžar.