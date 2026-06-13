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Nogomet

Peta sezona zapored: zvezdina akademija spet odpira vrata v Ljubljani

Ljubljana, 13. 06. 2026 09.29 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. T.V.
Že tradicionalni kamp Crvene zvezde se znova vrača v Ljubljano

Tradicionalni kamp Crvene zvezde v Sloveniji izjemna in edinstvena priložnost za mlade nadobudne nogometaše, da informacije črpajo od ljudi, ki sodelujejo pri enem največjih klubov v regiji. Beograjski velikan bo imel svoja nogometna vrata v slovenski prestolnici odprta od 28. junija do 3. julija.

Letos bo srbski klub izvedel že jubilejno peto različico trening kampa, ki znova obeta velik vpis nogometašev željnih znanja, ki ga v Beogradu seveda premorejo ogromno. Številni zaposleni pri nekdanjih evropskih prvakih bodo mladim igralcem na voljo cel teden, tako na igrišču kot ob njem. Pri Beograjčanih se zavedajo pomembnosti znanja, ki ga otroci pridobijo pred samo tekmo, zato bo znova velik poudarek na taktični analizi.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Udeleženci bodo imeli priložnost trenirati pod budnimi očesi izredno renomiranih mladinskih trenerjev srbskega kluba, ki obljubljajo, da bodo vsi treningi zanimivi, poučni in predvsem interaktivni. Kot ponavadi bodo organizatorji poskrbeli za bogat program po zaključenih športnih obveznostih. 

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Otroke na kamp znova vabi tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki v kultnem rdeče-belem dresu že dve sezoni piše izredno uspešno zgodbo. "Vse vabim na Zvezdin kamp, kjer se bomo učili nogometnih osnov in vsega, kar pride zraven. Pridite, da spoznate našo rdeče-belo družino," je povedal Elšnik.

Že tradicionalni kamp Crvene zvezde se znova vrača v Ljubljano
Že tradicionalni kamp Crvene zvezde se znova vrača v Ljubljano
FOTO: 24ur.com

Kamp se z lanskoletne idilične lokacije v Kranjski Gori seli v Ljubljano. Potekal bo v poletnih dneh, in sicer od 28. junija do 3. julija. Če gre sklepati po preteklih izdajah, bo šlo letos za novo nepozabno izkušnjo mladih in nadobudnih nogometašev iz celotne Slovenije.

Razlagalnik

Izraz 'evropski prvak' se nanaša na zmagovalca tekmovanja UEFA Liga prvakov, ki je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi. Klub, ki osvoji ta naslov, velja za najboljšo ekipo na celini v tisti sezoni. Crvena zvezda je ta naslov osvojila leta 1991, kar je eden največjih uspehov v zgodovini kluba in jugoslovanskega nogometa na splošno.

Mladinska nogometna akademija je organiziran sistem znotraj profesionalnega kluba, katerega primarni cilj je iskanje, vzgoja in razvoj mladih nogometnih talentov. Akademije zagotavljajo strukturiran trening, taktično izobraževanje in osebnostni razvoj igralcev od zgodnjega otroštva do prehoda v člansko ekipo. Uspešne akademije so ključne za dolgoročno stabilnost in finančno vzdržnost klubov, saj omogočajo vzgojo lastnih igralcev namesto dragih nakupov na trgu.

Taktična analiza je proces preučevanja postavitev, gibanja igralcev in strategij igre, tako lastne ekipe kot nasprotnika. Vključuje uporabo video posnetkov, statističnih podatkov in teoretičnih predavanj, s katerimi igralci razvijajo nogometno inteligenco. Razumevanje taktike mladim nogometašem omogoča hitrejše sprejemanje odločitev na igrišču in boljše sodelovanje s soigralci, kar je bistveno za uspeh v sodobnem, hitrem nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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