Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbrance Matjaža Keka v četrtek čaka gostovanje pri Slovaški v Trnavi, v nedeljo pa še domača tekma v Stožicah s Ciprom. V ekipi je nekaj sprememb zaradi bolezni in poškodb.

Pri Nogometni zvezi Slovenije so na spletni novinarski konferenci pojasnili, da zaradi zdravstvenih težav trenutno v reprezentančnem kadru ni Luke Zahovića, Jona Gorenca Stankovića in Benjamina Šeška. Namesto njih so se članski vrsti na Gorenjskem pridružili novinec Žan Celar, Blaž Vrhovec in Haris Vučkić, ki so bili tudi že na prvem današnjem treningu.

icon-expand Benjamin Šeško zaradi zdravstvenih težav ne bo zaigral na tekmah proti Slovaški in Cipru FOTO: Aljoša Kravanja

'Želimo si igrati zase in za navijače' Tam je bil tudi Petar Stojanović. "Gremo po dve zmagi. Želimo si igrati zase in za navijače, da pokažemo, da imamo kakovost. Ter da nam to pomaga za samozavest za naprej," je uvodoma dejal bočni branilec, ki je poudaril, da jim je zelo žal, da se jim po uspešnem začetku kvalifikacij in zmagi nad Hrvaško ni uspelo uvrstiti na SP. "To je za nami, to je nogomet in imamo pred sabo še veliko tekem in kvalifikacij za velika tekmovanja. Upam, da bomo naslednje kvalifikacije izkoristili maksimalno, saj mislim, da si zaslužimo veliko tekmovanje. Zato ti dve tekmi lahko prineseta veliko samozavesti za naprej. Vsi pa vemo, kaj nam prinaša uvrstitev na veliko tekmovanje – tako za državo kot za same igralce, saj gre kariera po takem uspehu le navzgor," je še povedal Stojanović.

icon-expand Petar Stojanović (levo) FOTO: AP

'Tretje mesto ne prinaša ničesar' Oči so za zdaj uprte predvsem na prvo tekmo. Slovenska in slovaška vrsta nimata več možnosti za preboj na mundial v Katar, potem ko sta dva kroga pred koncem z desetimi točkami na tretjem in četrtem mestu v skupini H. V tej vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška, odpisana Malta in Ciper pa po pet. Dosegljivo je tako še tretje mesto, ki pa razen na pogled bolj všečnega razpleta v skupini ne prinaša ničesar posebej konkretnega. "Tretje mesto ne prinaša ničesar, je pa lepše videti, da si v tako težki skupini tretji. Ni pa glavni cilj to, ampak to, da odigramo dve tekmi zelo dobro, najbolj zaradi tega pridobivanja samozavesti," je še povedal Stojanović.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke