Petarda Brightona proti Sheffieldu, rdeči vragi stežka premagali Luton

Tekmo med Sheffield Unitedom in Brightonom je zaznamovala poteza Masona Holgata , ki je bil v 12. minuti izključen zaradi izredno grobega in nevarnega prekrška nad Kaorujem Mitomo . Gostje so igro z igralcem več uspešno izkoristili. V prvem polčasu sta se med strelce vpisala Facundo Buonanotte (20.) in Danny Welbeck (24.), v drugem delu pa se je po avtogolu Jacka Robinsona (75.) med strelce še dvakrat vpisal Simon Adingra (78., 85.).

Na obračunu med Lutonom in Manchester Unitedom so gostje povedli že po manj kot minuti igre, med strelce se je vpisal vroči Rasmus Hojlund, ki je šest minut pozneje povišal prednost rdečih vragov. Domačini so odgovorili v 14. minuti preko Carltona Morrisa in bili vse do konca prvega polčasa boljša ekipa na terenu. Kljub temu izenačujočega zadetka niso našli, gostje pa so na odmor lahko odšli srečni, tako zaradi minimalne prednosti kot tudi dejstva, da glavni sodnik David Coote ni izključil Casemira, ki je v prvem polčasu zakrivil nekaj grobih prekrškov.

Gostje so se v drugem polčasu prebudili, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho in Hojlund pa so zapravili vsak po eno odlično priložnost. Luton je bil blizu izenačujočega zadetka v 94. minuti, remi v predmestju Londona pa je preprečila prečka.