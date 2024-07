Petarda Celja na prvi tekmi kvalifikacij za Ligo prvakov

Na 52. rojstni dan trenerja Damirja Krznarja je ekipa slovenskega prvaka iz Celja slavila zanesljivo zmago v Estoniji. Tamkajšnji državni prvak, nekakšna estonska reprezentanca v malem, ni bil kos Celjanom. Ti so od začetka kazali, da so bistveno boljša zasedba, že v prvem polčasu trikrat zadeli ob številnih priložnostih ter upravičili tudi dejstvo, da so približno trikrat vrednejša ekipa. Izhodišče za povratni obračun je tako odlično, v primeru preboja v 2. kvalifikacijski krog slovenskega predstavnika tam čaka boljši iz dvoboja med Slovanom iz Bratislave Kenana Bajrića in makedonsko Strugo. Poraženec pa bo nadaljeval v Konferenčni ligi.

Celjani so takoj v uvodu tekme pokazali, da so kakovostnejša ekipa, najprej so nanizali nekaj (pol)priložnosti, v sedmi minuti pa je z leve strani Aljaž Krefl žogo poslal žogo proti drugi vratnici, tam pa je bil sam Aljoša Matko in jo poslal v mrežo. Damjan Vuklišević je le tri minute pozneje zadel že za 2:0, potem ko je po kotu z leve strani celjski branilec prišel do žoge šest metrov od vrat in jo brez težav pospravil pod prečko.

V 20. minuti je Luka Menalo priigral najstrožjo kazen za Celje, pri katerem je nekaj priložnosti zapravil tudi novinec v napadu Armandas Kučys, z bele pike je nato streljal Matko, ki pa je zadel prečko. Pozneje so tudi domači malce pogumneje pogledali proti kazenskemu prostoru Celja, v 38. minuti je Markus Soomets s strelom od daleč za malo zgrešil cilj. Na drugi strani je v 40. minuti Matko izgubil dvoboj z domačim vratarjem, ta je v 41. obranil še strel Tamarja Svetlina, ob koncu polčasa pa je Mark Zabukovnik vendarle zadel za 3:0, po tem, ko je s 15 metrov zadel pod prečko.