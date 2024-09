'Petarda' Nemcev in Nizozemcev, zmaga tudi Anglije

Nemci, ki so se na evropskem prvenstvu poslovili že v osmini finala, so po prvem polčasu vodili le z 1:0, v drugem pa so bili precej bolj učinkoviti. Med strelce se je vpisalo pet igralcev, in sicer Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović in Kai Havertz, slednji je zadnji nemški gol prispeval iz enajstmetrovke.

Več težav so imeli Nizozemci. Do 88. minute so vodili le s 3:2, za zmago še trepetali, potrdila pa sta jo Wout Weghorst in Xavi Simons. Pred tem so za Nizozemce gole dosegli Joshua Zirkzee, Tijani Reijnders ter Cody Gakpo, za goste sta bila natančna Ermedin Demirović za 1:1 ter Edin Džeko za 3:2.