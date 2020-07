Na Old Traffordu odjeknila petarda, Vardy v izbrani družbi "100"

Ob dejstvu, da je četa norveškega strokovnjaka Oleja Gunnarja Solskjaerja po 'koronapremoru' dosegla tretjo zaporedno zmago v angleški Premier League - tokrat je na Old Traffordu s 5:2 'padel' skromni Bournemouth - je navdušila predvsem Unitedova mladost.



Gostje so sicer povedli že v 15. minuti, potem ko je z lucidnim preigravanjem med nogama ob kotni zastavici Junior Stanislas osmešil domačega branilca Harryja Maguireja in natančno zadel praktično z mrtvega kota. A veselje nogometašev Bournemoutha ni trajalo dolgo, saj so do odhoda na odmor gostujočo mrežo po vrsti zatresli šele 18-letni Mason Greenwood (29'), Marcus Rashford iz enajstmetrovke (35') in Anthony Martial s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora v drugi minuti sodnikovega dodatka.



Kanček upanja za morebiten preobrat v drugem polčasu je gostom prinesel zadetek Joshue Kinga iz enajstmetrovke v 49. minuti, toda Greenwood je še z drugim zadetkom na srečanju stvari postavil na svoje mesto za vodstvo Manchester Uniteda s 4:2 v 54. minuti. Piko na i je z natančno izvedenim prostim strelom postavil Bruno Fernandes v 59. minuti. Bila je to lepa predstava za oko 'rdečih vragov', ki so z novimi tremi točkami napovedali ogorčen boj za mesta, ki v naslednji sezoni neposredno vodijo v Ligo prvakov.