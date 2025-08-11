Petarda v Barceloni, Katalonci osvojili pokal Joana Gamperja

Barcelona je na turneji po Aziji pričakovano zlahka dobila vse tri pripravljalne tekme. Japonski Kobe so ugnali s 3:0, korejska Seul in Daegu pa s 7:3 oziroma 5:0. V nedeljo zvečer so imeli na sporedu še zadnjo tekmo pred začetkom nove sezone. Šlo je za pokal Joana Gamperja, ki ga vsako leto organizira katalonski velikan, letos pa jim je nasproti stal italijanski prvoligaš Como.

Tekma je bila praktično že odločena po prvem polčasu. Za prva dva zadetka je poskrbel Fermin Lopez, med strelce pa sta se pred odhodom na odmor vpisala še Raphinha in Lamine Yamal. Slednji je nekaj minut po začetku drugega polčasa postavil končni izid 5:0. "Odigrali smo odlično, lahko pa se še izboljšamo v fazi obrambe in v trenutkih, ko nimamo posesti. Z novinci smo zelo zadovoljni, so na pravi poti, ekipa se razvija," je po tekmi povedal trener blaugrane Hansi Flick.