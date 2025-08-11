Svetli način
Petarda v Barceloni, Katalonci osvojili pokal Joana Gamperja

Barcelona, 11. 08. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 54 minutami

A.M.
Barcelona je pripravljalno obdobje sklenila stoodstotno. Po treh prepričljivih zmagah na azijski turneji so v katalonski prestolnici odigrali obračun za pokal Joana Gamperja, na katerem so s 5:0 premagali italijanski Como.

Slavje nogometašev Barcelone po osvojitvi pokala Joana Gamperja.
Slavje nogometašev Barcelone po osvojitvi pokala Joana Gamperja. FOTO: Profimedia

Barcelona je na turneji po Aziji pričakovano zlahka dobila vse tri pripravljalne tekme. Japonski Kobe so ugnali s 3:0, korejska Seul in Daegu pa s 7:3 oziroma 5:0. V nedeljo zvečer so imeli na sporedu še zadnjo tekmo pred začetkom nove sezone. Šlo je za pokal Joana Gamperja, ki ga vsako leto organizira katalonski velikan, letos pa jim je nasproti stal italijanski prvoligaš Como.

Tekma je bila praktično že odločena po prvem polčasu. Za prva dva zadetka je poskrbel Fermin Lopez, med strelce pa sta se pred odhodom na odmor vpisala še Raphinha in Lamine Yamal. Slednji je nekaj minut po začetku drugega polčasa postavil končni izid 5:0. "Odigrali smo odlično, lahko pa se še izboljšamo v fazi obrambe in v trenutkih, ko nimamo posesti. Z novinci smo zelo zadovoljni, so na pravi poti, ekipa se razvija," je po tekmi povedal trener blaugrane Hansi Flick.

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: Profimedia

Barcelono so v poletnem prestopnem roku okrepili vratar Joan Garcia in napadalca Marcus Rashford in Roony Bardghji. Vsi omenjeni so na tekmi proti Comu dobili priložnost za igro, Garcia je poskrbel, da je mreža ostala nedotaknjena, Rashford pa se je podpisal pod asistenco.

Klub so v zadnjih tednih zapustili Pau Victor, Alex Valle, Pablo Torre, Clement Lenglet, Ansu Fati, Ander Astralaga in Inigo Martinez. Slednji je bil v minuli sezoni nepogrešljiv člen Barcine obrambne vrste. "V lanski sezoni je bil Martinez pomemben del naših uspehov. Njegov odhod vidim kot priložnost za razvoj ostalih igralcev," je o Martinezu, ki je okrepil Al Nasr, povedal Flick.

zmerni pesimist
11. 08. 2025 12.35
Como ha ha
Dany75
11. 08. 2025 12.16
+0
Como ? 😂😂😂 pokal JG ? 😂😂😂 Nekaj podobnega kot ce bi imeli pokal Josipa Broza Tita ? 🤔 svašta..opasna konkurenca tale Como...bo treba prvo kolo prestavit za Lameka in druscino...ker bojo spet prevec utrujeni...
Vladimir.Krutov
11. 08. 2025 12.26
+1
danek....pokal maršala tita.....daj pejt na špricar....nekaj ti preskakuje...
