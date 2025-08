Petarda v Stožicah odnesla Simaa

Proti njemu so se zarotili tudi navijači, ki so v nedeljo večkrat glasno vzklikali, naj se vrne na Portugalsko. Njihova želja je bila uslišana. Evropsko sezono Olimpije bo, dokler ne najdejo ustreznega naslednika, reševal strokovni štab mladincev kluba na čelu s trenerjem Ivanom Senzenom .

Simao je kot trener zmajev odvodil sedem tekem in vknjižil tri zmage ter po dva remija in poraza. Začel je z bolečim izpadom iz kvalifikacij za Ligo prvakov proti kazahstanskemu Kairatu iz Almatija, po čemer so se njegovi varovanci mučili tudi z andorskim Inter Escaldesom v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo.

V domačem prvenstvu je začel z zmagama nad Muro in Aluminijem, a je nato doživel hladno prho proti Celju. Grofje so namreč zmaje razbili s kar 5:0 in pokazali, da je med zasedbama zadnjih dveh državnih prvakov trenutno ogromna razlika v kakovosti, kar so očitno prpeoznali tudi v pisarnah Stožic.