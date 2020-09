Petkova tekma v Münchnu po novem brez gledalcev

Nogometaši Bayerna (na fotografiji desno napadalec Robert Lewandowski) so pred praznimi tribunami v minuli sezoni osvojili vse tri naslove, ki so jim bili na voljo.

Čeprav so v Nemčiji ta teden dovolili vrnitev gledalcev na športne tekme in njihovo število omejili na 20 odstotkov kapacitet objektov, bodo petkovo uvodno tekmo nove sezone nemške nogometne lige med Bayernom in Schalkejem 04 zaznamovale tudi prazne tribune. Začelo se je optimistično, saj je v Nemčiji ta teden spet dovoljeno zbiranje gledalcev na športnih prireditvah, omejitev je sicer 20 odstotkov kapacitete stadiona. Za Bayernovo Allianz Areno bi to ob 75.000 sedežih pomenilo možnost vstopa za 15.000 navijačev. V sredo zvečer so nato številko že zmanjšali na 7500, ker imajo v Münchnu slabo zdravstveno sliko oziroma se povečuje število okužb z novim koronavirusom.

Pravilo možnosti 20-odstotne zasedenosti stadionov in drugih objektov namreč velja le, če v sedmih dneh število novih okužb s covidom-19 na 100.000 prebivalcev ne preseže števila 35. A v četrtek so se mestne oblasti odločile za popolno prepoved. Kot je sporočil župan Dieter Reiter, je število okuženih v enem dnevu naraslo s 34 na 47,6 na 100.000 prebivalcev.

'Moramo razmišljati o precejšnjih omejitvah'

"Zame to število pomeni, da moramo razmišljati o precejšnjih omejitvah na javnih prostorih. Pri tem ne moremo dovoliti tisočem navijačev, da se zbirajo na stadionu," je dejal župan.

Po novem pa tudi ni jasno, ali bo Bayern tekmo evropskega superpokala proti Sevilli lahko igral ob podpori svojih navijačev. Tekma med zmagovalcem Lige prvakov in Lige Evropa bo 24. septembra v Budimpešti (prenos ob 20.30 na Kanalu AinVOYO), madžarska prestolnica pa je po novem po odločitvi Nemčije za njene državljane postala območje povečane nevarnosti zaradi okužb. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da so se glede te problematike povezali z Bavarci. Navijači Bayerna, ki naj bi v živo spremljali to tekmo, namreč že imajo vstopnice, zdaj pa bosta morala Uefa in Bayern skupaj odločiti, kaj storiti.

Uefa namerava tekmo superpokala izvesti tudi kot testni dogodek za vračanje gledalcev na stadione. Na objektu, ki sprejme 67.000 gledalcev, bodo dovolili popolnitev 30 odstotkov sedežev, navijači Bayerna so dobili 4500 vstopnic.