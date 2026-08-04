Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Petković ni več selektor Alžirije, Džeko še eno sezono za Schalke

Ljubljana, 04. 08. 2026 07.53 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Edin Džeko

Alžirska nogometna zveza je sporočila, da se je sporazumno razšla s selektorjem moške reprezentance Vladimirjem Petkovićem in njegovim strokovnim štabom. Zvezdnik nogometne reprezentance BiH Edin Džeko bo za Schalke igral tudi v sezoni 2026/27, je na klubski spletni strani zapisal povratnik v elitno nemško ligo iz Gelsenkirchna.

Alžirska zveza ni navedla razlogov za prekinitev pogodbe z 62-letnim švicarskim strokovnjakom, ki je "puščavske lisice" vodil od leta 2024. V Sarajevu rojeni Vladimir Petković je tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi sicer podaljšal pogodbo z alžirsko zvezo do julija 2028.

Vladimir Petković
Vladimir Petković
FOTO: Profimedia

Pod njegovim vodstvom se je Alžirija po 12 letih uvrstila na letošnji mundial. V skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo je osvojila tretje mesto, a se je prebila v šestnajstino finala, kjer je bila od nje boljša Švica z 2:0.

Petković je bil med letoma 2014 in 2021 prav selektor Švice, na klubski sceni pa je vodil Young Boys, Lugano in Sion, turški Samsunspor, italijanski Lazio in francoski Bordeaux.

Džeko še eno sezono za Schalke

Štiridesetletni Edin Džeko se je Schalkeju pridružil v začetku letošnjega leta in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v elitno bundesligo, potem ko je na enajstih tekmah dosegel po šest golov in podaj.

Džeko je nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. "Bosanski diamant", kot ga kličejo v domovini, je skupno za BiH odigral 151 tekem in dosegel 73 golov.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: Profimedia

V dolgoletni karieri je v Nemčiji igral tudi za Wolfsburg, v Angliji za Manchester City, v Italiji za Romo, Inter Milano in Fiorentino, v Turčiji za Fenerbahče, na začetku kariere pa je po odhodu iz sarajevskega Željezničarja igral še za češke Teplice.

nogomet edin džeko vladimir petkovič švica bosna in hercegovina trener napadalec Schalke
24ur.com Dejan Stanković odstopil po porazu proti Maccabiju
24ur.com Aretirali nekdanjega srbskega nogometaša in mu zasegli 115 kilogramov kokaina
24ur.com Horvat in Gorenc Stanković bosta dobila novega trenerja pri Sturmu
24ur.com Duško Ivanović novi trener košarkarjev Crvene zvezde
24ur.com Bo Kekov štab po Boštjanu Cesarju zapustil tudi Milivoje Novaković?
24ur.com Bo Ačimovič igral proti Malti?
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej
Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
vizita
Portal
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati
Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati
Ko življenje izgubi smisel: kako prepoznati nevarne miselne vzorce
Ko življenje izgubi smisel: kako prepoznati nevarne miselne vzorce
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine
Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
moskisvet
Portal
Kdo je skrivnostni milijonar, ki je osvojil srce Nicole Kidman?
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
To krvno preiskavo zdravniki priporočajo skoraj vsakemu moškemu po 35. letu
To krvno preiskavo zdravniki priporočajo skoraj vsakemu moškemu po 35. letu
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881