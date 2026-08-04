Petković ni več selektor Alžirije, Džeko še eno sezono za Schalke

Alžirska zveza ni navedla razlogov za prekinitev pogodbe z 62-letnim švicarskim strokovnjakom, ki je "puščavske lisice" vodil od leta 2024. V Sarajevu rojeni Vladimir Petković je tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi sicer podaljšal pogodbo z alžirsko zvezo do julija 2028.

Vladimir Petković FOTO: Profimedia

Pod njegovim vodstvom se je Alžirija po 12 letih uvrstila na letošnji mundial. V skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo je osvojila tretje mesto, a se je prebila v šestnajstino finala, kjer je bila od nje boljša Švica z 2:0. Petković je bil med letoma 2014 in 2021 prav selektor Švice, na klubski sceni pa je vodil Young Boys, Lugano in Sion, turški Samsunspor, italijanski Lazio in francoski Bordeaux.

Džeko še eno sezono za Schalke

Štiridesetletni Edin Džeko se je Schalkeju pridružil v začetku letošnjega leta in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v elitno bundesligo, potem ko je na enajstih tekmah dosegel po šest golov in podaj. Džeko je nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. "Bosanski diamant", kot ga kličejo v domovini, je skupno za BiH odigral 151 tekem in dosegel 73 golov.

Edin Džeko FOTO: Profimedia