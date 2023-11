Petkrat osvojil Evropo, pri 35 letih pa še Južno Ameriko

Brazilski predstavnik je v 36. minuti povedel po lepi akciji na desni strani in golu Germana Cana, za argentinsko zasedbo pa je v 73. minuti izenačil Luis Advincula. V deveti minuti podaljška je John Kennedy, ki je igro začel na klopi za rezerve, odločil dvoboj in niz zmag brazilskih klubov v južnoameriški različici evropskega pokala prvakov podaljšal na pet. Leta 2019 in 2022 je slavil Flamengo, leta 2020 in 2021 pa se je lovorike veselil Palmeiras. Zdaj je na vrsto prišel tudi Fluminense, najstarejši nogometni klub v Riu de Janeiru pa je postal 11. brazilski klub z naslovom v pokalu libertadores.

Marcelo je tako petim Ligam prvakov, ki jih je osvojil z madridskim Realom, dodal še pokal libertadores.