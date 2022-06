Petkratni zmagovalec LP Gareth Bale se ponuja Getafeju: To ni šala

Palček, ki že 38 let živi v senci mestnega tekmeca, je očitno odkljukal vse želje igralca, ki je do 30. junija uradno še zaposlen pri Real Madridu. Njegova naslednja pogodba vsekakor ne bo vredna okoli 30 milijonov evrov letno, kolikor naj bi pri Realu služil od leta 2016. Tega se zavedata tako Gareth Bale kot tudi njegov agent Jonathan Barnett , očitno pa je Valižanova prioriteta ostanek v Madridu.

Posledično je Barnett usluge svojega klienta ponudil predsedniku Getafeja Angelu Torresu , ki verjame, da prihod Bala ni nemogoč. "Mogoče se nekomu to zdi šala, ampak pred 45 ali 50 minutami sem govoril z njegovim agentom, ki nam ga je ponudil. To ni šala," je navzoče španske novinarje prepričeval Torres.

"O tem moram razmisliti in govoriti s trenerjem. Ne vem, če bo prišel. Seveda je to možno. Ponudili so mi ga in jaz sem jim prijazno prisluhnil. Vse je mogoče," je optimističen vodilni v klubu, ki je minulo sezono La lige zaključil na 15. mestu.

Agent se s Torresom ne strinja

Balov agent je namigovanja predsednika Getafeja hitro zanikal in novinarju Fabriziu Romanu zagotovil, da ni komuniciral s klubom iz Madrida. "Pravzaprav nimam telefonske številke predsednika Getafeja," je Barnett dejal z nasmehom na obrazu.