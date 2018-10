Kek nič več trener Rijeke, Armada skandirala: Oni naj odidejo, ne ti

"Mislim, da sem najbolj odgovoren za ta rezultat. Slišal sem se s predsednikom in mu dejal, da nepreklicno odstopam. To je skupna odločitev mene in njega," je po šesti tekmi brez zmage povedal Kek. "Rijeka ostaja moj klub, a jaz odhajam," je v slogu velikega gospoda dodal nekdanji slovenski selektor.

V klub je prišel leta 2013, z Rijeko pa je zabeležil zgodovinske uspehe. Preporodil je nogometaše z Rujevice in jih popeljal v evropska tekmovanja, naslov hrvaškega prvakov pa so osvojili v sezoni 2016/17. Kek je bil tako prvi in edini do danes, ki je prekinil večletno dominacijo zagrebškega Dinama. Reka je po porazu po desetih krogih hrvaške lige na petem mestu s 14 točkami.

Kdo ve, kje bo Kek nadaljeval svojo trenersko pot, a ni skrivnost, da so si ga mnogi želeli znova videti za krmilom slovenske reprezentance. In v kolikor Tomaž Kavčič ne bo dvignil krivulje navzgor, bi se pogovori lahko začeli.

Takole ga je pred stadionom pričakala navijaška skupina Armada in mu skandirala: