Petrić h Krhinu v Nantes, Petric znova v Kranju

Denis Petrićje bil nazadnje član francoskega drugoligaša Guingampa, v Nantes pa je prišel kot prost igralec, saj se mu je konec junija iztekla pogodba. Vratar je sicer celotno člansko kariero preživel v Franciji. Bil je član Auxerra, Carnouxa, Istresa, Troyesa, Angersa ter zadnji dve sezoni Giungampa.

Petrić, nekdanji mladi slovenski reprezentant, je po igranju za selekciji do 17 in 19 let dobil klic Srbske nogometne zveze in se kot eden največjih slovenskih vratarskih talentov priključil mladi reprezentanci "orlov", a za člane ni nikoli zaigral.

Gaber Petric znova nogometaš Triglava

Slovenski nogometni prvoligaš Triglav Kranj je medtem v svoje vrste znova pripeljal 21-letnega Gabra Petrica, ki je kariero začel v akademiji Triglava, nato pa odšel v Domžale. Napadalec je podpisal pogodbo do leta 2022. Petric je lansko sezono preživel pri drugoligašu Dobu.

"Zelo sem počaščen in ponosen, da sem ponovno postal član orlov. Veliko mi pomeni, da sem prvič v svoji karieri podpisal profesionalno pogodbo, ki mi daje dodatno motivacijo na moji nadaljnji nogometni poti. Upam in si želim, da bom zaupanje kluba maksimalno izkoristil," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal 21-letni napadalec.