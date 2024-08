Petrovič: Nismo izkoristili priložnosti in Olimpija nas je kaznovala

Favorizirani domačini so imeli večji del tekme pobudo na igrišču in si tekom obračuna ustvarili več nevarnih priložnosti, ki pa so z izjemo strela Franja Ivanovića v 33. minuti ostale neizkoriščene. Zmaji po remiju na Hrvaškem v letošnji sezoni še zmeraj ostajajo neporaženi v vseh tekmovanjih. "To smo pričakovali. Videli smo, kako je Olimpija letos odigrala v Evropi, neporaženi pa so tudi v ligi. V prvem polčasu nismo izkoristili priložnosti za povišanje naše prednosti in na koncu nas je to kaznovalo. Kasneje so imeli še oni nekaj priložnosti, tako da je remi realen rezultat," je uvodoma povedal Dejan Petrovič, ki je pred dobrim letom zapustil dunajski Rapid in oblekel dres Rijeke.