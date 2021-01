Petrović se vrača v prvo ekipo zmajev

Stefan Petrović je v letošnji sezoni je vadil po prilagojenem programu, sedaj pa se je vrnil v polni pogon in že nekaj časa normalno trenira z ostalimi soigralci. je o bolezenskih težavah in vrnitvi v normalen trenažni proces dejal. "Komaj sem čakal, da bolezenske težave minejo in da lahko ponovno začnem trenirati. Ob povratku sem vadil po prilagojenem programu, s pomočjo katerega sem postopoma pridobival na fizični kondiciji. Sedaj sem končno v polni pripravljenosti in lahko ponovno normalno treniram z ekipo. Pred nami so priprave in želim si, da bi jih oddelal čim bolje, ter seveda brez poškodb,"je za uradno spletno stran povedal 19-letni mladi slovenski reprezentant.