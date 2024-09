Petrovič: Vemo, proti kakšnim ekipam smo igrali in se jim zoperstavili

Medtem se je treningu reprezentance brez omejitev pridružil eden izmed stebrov obrambe na Euru Vanja Drkušić . Ta je bil v nedeljo udeležen v neljub dogodek, ko je ob njega na igrišču med derbijem za Crveno zvezdo na tekmi srbskega državnega prvenstva priletela močna petarda. Po incidentu mu je postalo slabo, zaradi česar so ga ob polčasu zamenjali, so potrdili pri beograjskem klubu.

Slovenija se bo v Stožicah v petek ob 20.45 v Ligi narodov torej pomerila z Avstrijo. V ponedeljek jo nato v ligi B čaka še domači dvoboj s Kazahstanom. Selektor Matjaž Kek je pred tekmo varovance opozoril na to, da bodo še naprej morali dokazovati svojo kakovost in se ne zanašati na pretekle dosežke. Kljub zgodovinskemu dosežku na Euru jih je tudi opozoril na to, da na zadnjih petih tekmah vendarle niso zabeležili zmage. Kot je ocenil Benjamin Šeško, gre za poskus selektorja, da na svoj način motivira izbrano vrsto. Pri tem je uspešen: "Včasih te toliko podžge, da daš potem še dve predstavi višje, tako da to zna".

Na Kekovem seznamu drugače ni večjih presenečenj. Reprezentančno se je po Euru upokojil Vid Belec, Benjamin Verbič in Miha Blažič pa se po besedah selektorja "še iščeta" in ju prav tako ni zraven.

Obenem je Kek kakega igralca pustil igrati za izbrano vrsto do 21 let, ki jo v tem ciklu čakata pomembni tekmi za preboj na EP. Tako je selektorju U21 Milenku Aćimoviću prepustil tudi Adriana Zeljkovića, zaradi česar je na članskem seznamu po dolgem času spet vezist Rijeke Dejan Petrovič.