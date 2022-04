PGS po vodstvu s 3:1 na koncu iztržil le točko

Strasbourg je tekmo odprl z zadetkom Kevina Gameira v drugi minuti, Pariz je izenačil v 22. minuti po lepem strelu Kyliana Mbappeja, nato pa so gostje v drugem polčasu še dvakrat zadeli v polno in imeli dobrih dvajset minut pred koncem lepo prednost. Gola sta dosegla Achraf Hakimi in Mbappe, svojega drugega v 68. minuti.

Kazalo je na gladko zmago, toda domači se niso predali in so do dragocene točke v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, prišli v sodnikovem podaljšku, v 91. minuti po zadetku Anthonyja Cacija. Pred tem je avtogol za znižanje 3:2 dosegel Marco Verratti v 75. minuti.

Nogometaši PSG-ja so si sicer že prejšnji teden zagotovili dovolj veliko prednost na lestvici pred tekmeci, da so že osvojili naslov državnega prvaka, jubilejnega desetega v zgodovini in sedmega v zadnjih desetih letih. PSG je v francoskem prvenstvu zbral 79 točk, drugi Marseille pa 65, a ima odigrano tekmo manj.

V soboto sta na sporedu tekmi Lens - Nantes in Rennes - St. Etienne, v nedeljo pa Troyes - Lille, Monaco - Angers, Lorient - Reims, Montpellier - Metz, Brest - Clermont, Bordeaux - Nice in Marseille - Lyon.