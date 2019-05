Biser Cityja raje kot zabavo z ekipo izbral ribarjenje z očetom

Josep Guardiolaje sredi sezone dejal, da talentirani Phil Fodenne bo šel na posojo in da ga bo ves čas vodenja Manchester Cityja držal tesno ob sebi. Katalonski trener je že pred leti navdušen govoril o Angležu, ki ga je osupnil na pripravljalnih tekmah, v tej sezoni pa ga je nekdanji trener Barcelone in Bayerna v ogenj poslal na nekaj ključnih obračunih.

FODEN

Tottenhamu je aprila zabil enega ključnih golov v boju za naslov (1 : 0), zadel je tudi v Ligi prvakov proti Schalkeju 04 v osmini finala ob neverjetni zmagi sinje modrih s 7 : 0. Za dnevnik Daily Mail je lokalni fant razkril nekaj podrobnosti iz svojega vsakdana in priznal, da lanskega naslova, kljub povabilu kapetana Vincenta Kompanyja,ni proslavil s soigralci.

Očetu je kot navijaču Uniteda težko

"Namesto tega sem šel zvečer lovit ribe z očetom. Počutil sem se premladega, da bi se šel ven zabavat. Imel sem 17 let in mislil sem, da bo to najbolj smiselno, Vinny pa je dejal, da se mu zdi odločitev pravilna. Do jutra sva bila tam," se je večera z očetom, sicer navijačem mestnega tekmeca Manchester Uniteda, spominjal Foden.

"Hecno je, ker ne govoriva veliko o nogometu, bolj govoriva o rečeh med očeti in sinovi. Je navijač Uniteda in letos mu je težko,"je še dodal.

'Mar sanjam?'

Dotaknil se je tudi Kompanyjevega gola na zadnji ligaški tekmi z Leicester Cityjem (1 : 0), ko je Belgijec z neverjetnim strelom prinesel zmago sinje modrim ter jim pomagal ohraniti minimalno prednost pred Liverpoolom.

"Videl sem, kako se je žoga dotaknila vrhnjega dela mreže. Pomislil sem: 'Mar sanjam?' To je bil najpomembnejši gol leta,"je nadaljeval Foden, ki priznava, da se novega življenja v eni najmočnejših nogometnih ekip na svetu še ni povsem privadil.

Guardiola držal besedo

"Vsak dan se zbudim in pomislim, da gre kariera prehitro. Mlad sem in poskušam se vesti povsem običajno, a menim, da moram začeti dozorevati. Igral bom z Davidom Silvo in Kevinom de Bruynejem in še vedno se počutim kot njun navijač," dodaja Foden.

"Imam dolgi nogi in moje telo ju mora dohiteti. To se bo zgodilo sčasoma. Rad bi bil močnejši. Nisem bil dobro razvit, ko sem bil mlad, sem bil precej majhen, a znali so mi reči, da imam tehnične sposobnosti za igro. Rekli so, da imam glavo nekoga starejšega in zaradi tega sem igral z večjimi od sebe, s čimer sem se izboljšal. Vedno govorijo, da ne igram, a jaz ne poslušam. Imam le 18 let in ljudje sodijo o meni. Pep (Guardiola, op. a.) verjame vame in mi bo dal priložnosti. Kar mi je rekel lansko poletje, je držalo. Vsako leto sem igral malce več."

BRIMCI

LESTVICA