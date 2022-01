Fiorentina se pripravlja na življenje po Vlahoviću: Piatek in Ikone novi okrepitvi

Krzysztof Piatek je nase opozoril prav v Serie A, ko je v sezoni 2018/19 zastopal dres Genoe. Na debiju je zadel kar štirikrat, nato pa do konca sezone v polno meril še 15-krat in si prislužil 35 milijonov evrov vreden prestop v AC Milan, kjer je nadomestil Gonzala Higuaina .

A v italijanski prestolnici mode se Poljak ni znašel in po sezoni in pol je prestopil v Hertho Berlin. Tudi v nemški prestolnici se Piatek ni znašel, na 58 tekmah v vseh tekmovanjih je v polno meril le 13-krat, zdaj pa se podaja nazaj v Italijo, kjer bo pri Fiorentini poskušal ujeti formo, ki jo je kazal pri Genoi."Srečen sem, da se vračam v Italijo," je novinarjem pred zdravniškim pregledom dejal Poljak, ki bo za vijolice igral do konca sezone ali še dlje, če ga bo za 15 milijonov evrov italijanska ekipa tudi odkupila.

Prihod poljskega napadalca v Firence je vzbudil zanimanje nogometnega sveta predvsem zaradi statusa prvega zvezdnika Fiorentine Dušana Vlahovića, ki z vijolicami pogodbe ne želi podaljšati, Fiorenitna pa ga (še) ne želi prodati. Najbolj mamljiva ponudbo naj bi zaenkrat poslal angleški prvoligaš Arsenal, ki je za 21-letnika pripravljen odšteti 55 milijonov evrov ter zraven dodati še Lucasa Torreiro, ki je v tej sezoni na zaenkrat uspešni posoji pri vijoličnih iz Firenc.