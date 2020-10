Pickfordu in Richarlisonu grožnje s smrtjo po poškodbi Van Dijka

Policija liverpoolskega metropolitanskega okrožja Merseyside je sporočila, da po remiju na ligaškem derbiju z Liverpoolom (2:2) preiskuje "nesprejemljive" grožnje vratarju liverpoolskega premierligaša Evertona Jordanu Pickforduin napadalcu omenjenega kluba Richarlisonu. Angleški in brazilski reprezentant sta bila v osrčju najkontroverznejših dogodkov na stadionu Goodison Park, saj je Pickford z nepremišljenim posredovanjem povzročil poškodbo nizozemskega branilca Liverpoola Virgila van Dijka, ki bo potreboval operacijo kolenskih vezi in je najverjetneje že končal z nastopi do začetka nove sezone.

Tudi Richarlison, ki se je sicer že opravičil, je grdo pokosil rojaka s španskim potnim listom Thiaga Alcantaroin za svoj start prejel rdeči karton. Tako Richarlison kot Pickford sta prek družbenih omrežij dobila več groženj, tudi s smrtjo, policisti okrožja Merseyside pa so opozorili, da vse čaka srečanje z roko pravice.