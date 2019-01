Pijanega Rooneyja aretirali v ZDA, ko se je vračal iz Savdske Arabije

Nekdanji kapetan angleške reprezentance in Manchester Uniteda, ki si zdaj služi kruh v ameriškem MLS v dresu DC Uniteda, je bil aretiran 16. decembra v ameriški zvezni državi Virginija, so v nedeljo zvečer razkrili angleški mediji. Kazen, ki jo je prejel Rooney, naj bi znašala borih 25 dolarjev, nato pa je plačal še dodatnih 91 dolarjev, s čimer se je izognil obisku sodnika, ki je bil predviden za 24. januar.

Kot še poročajo angleški mediji, so Rooneyja aretirali na letališču Dulles v Virginiji, potem ko se je vračal z izleta v Savdski Arabiji, kjer se je udeležil dirke formule E. Po plačilu varščine naj bi ga hitro izpustili iz pripora. To sicer niso prve težave Rooneyja z alkoholom, potem ko so mu v Veliki Britaniji septembra 2017 prepovedali vožnjo z avtomobilom za dve leti. Tedaj je dovoljeno vrednost alkohola v krvi presegel za skoraj trikrat. Aktualni Rooneyjev klub zadeve ni želel komentirati, češ da je to osebna zadeva angleškega napadalca.

Ko je novica prišla v medije, se je oglasil njegov tiskovni predstavnik. V sporočilu za javnost je zapisal: "Med poletom je Wayne vzel predpisani odmerek uspavalnih tablet, a je pri tem zaužil nekaj alkohola, kar je vplivalo na njegovo ravnotežje pri vrnitvi v ZDA." Tisti, ki Rooneyja poznajo dlje časa, bodo temu pojasnilu težko verjeli.