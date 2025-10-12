Svetli način
Piksi po porazu proti Albaniji odstopil s položaja srbskega selektorja

Leskovac, 12. 10. 2025 08.02

Srbski selektor Dragan Stojković – Piksi je včeraj odstopil s položaja po tem, ko je Albanija v Leskovcu prišla do velike zmage nad Srbijo z 1:0. Zmagoviti zadetek je dosegel napadalec Rey Manaj, nekdanji član druge ekipe Barcelone. Piksijev odstop je bil sprejet, že danes zjutraj pa je srbska televizija Arena Sport poročala, da bo novi selektor Srbije postal Veljko Paunović.

Velik poraz proti Albaniji je imel posledice, vso odgovornost je prevzel selektor Srbije. Dragan Stojković je na novinarski konferenci začel z vprašanjem, ki muči celotno državo – kaj sledi?

"Že sem se pogovoril s predsednikom in njegovim sekretarjem. Menim, da sem odgovoren človek in sem ponudil svoj odstop. To je poraz, ki ga osebno nisem pričakoval, še posebej ne proti ekipi, ki je naš glavni tekmec za drugo mesto. Prevzemam popolno odgovornost, jaz sem edini krivec. Glede tega vam ni treba skrbeti. Žal mi je, da smo izgubili tekmo," je povedal selektor Srbije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po načinu, kako se je obrnil na javnost, in po izjavah, ki jih je dal, je bilo jasno, da je Stojković zadnjič govoril kot selektor Srbije. Le nekaj minut po uradnem koncu novinarske konference v Leskovcu je srbska televizija Arena Sport objavila, da bo novi selektor Orlov postal Veljko Paunović.

Novinar Goran Svilar je v neposrednem prenosu dejal, da je informacija trenutno neuradna, vendar naj bi potrditev sledila v prihodnjih dneh:

"Pravkar smo slišali selektorja, in po teh besedah je jasno, da sodelovanja med Nogometno zvezo Srbije in Draganom Stojkovićem ne bo več. Po informacijah, do katerih je prišla TV Arena Sport, bo novi selektor Veljko Paunović," je dejal Svilar v oddaji, posvečeni analizi tekme Srbija – Albanija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paunović je leta 2015 s srbsko mladinsko reprezentanco postal svetovni prvak, kar velja za enega največjih uspehov srbskega športa v tem stoletju. Že od takrat velja prepričanje, da je prav on prava izbira za klop članske reprezentance. Srbska nogometna zveza je v preteklosti že večkrat razmišljala o njegovem imenovanju, a do tega (še) ni prišlo. Zdaj, ko je po odhodu iz Ovieda znova prost, Srbija pa se razhaja s Piksijem, se zdi, da se bo končno uresničilo tisto, kar je domača javnost dolgo pričakovala.

Veljko Paunović je v prejšnji sezoni Oviedo popeljal v špansko elito po 24 letih, a je po slabem začetku v La Ligi – le šest točk v prvih osmih krogih – zapustil stadion Carlos Tartiere. Pred Španijo je z različno uspešnostjo deloval v Mehiki (Tigres, Guadalajara), ZDA (Chicago Fire) in Angliji (Reading).

Veljko Paunović
Veljko Paunović FOTO: Profimedia

Če bo res sedel na klop Srbije, bo po desetih letih znova vodil nekatere iz zlate generacije, s katero je osvojil svetovni naslov. Njegovo imenovanje bi lahko pomenilo tudi povratek Sergeja Milinkovića Savića v reprezentanco.

Zdaj ga čaka težka naloga v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj ima Albanija štiri točke več, a tudi tekmo več. Srbski navijači so upravičeno nezadovoljni – po tem, ko jih je Anglija v Beogradu deklasirala, so izgubili še proti Albaniji. V končnici kvalifikacij bo Srbija morala upati na spodrsljaj Albanije, da bi se povzpela na drugo mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
