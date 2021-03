Piksi Stojković: Ni večje časti, kot biti selektor svoje države

Ob podpisu triletne pogodbe sta uradno Nogometna zveza Srbije (FSS) in njen predsednik Marko Pantelić potrdila sodelovanje z novim selektorjem. Dragan Piksi Stojković je nasledil nasledil Ljubišo Tumbakovića, ki se s srbsko reprezentanco ni uvrstil na evropsko prvenstvo, kar je bil glavni cilj.

"Presrečen sem in obenem izjemno ponosen. Ne obstaja večja čast, kot biti selektor svoje države. Nisem ni mogel želeti lepšega darila za rojstni dan," je uvodoma v izjavi za danas.rs dejal Stojković, ki danes ravno praznuje 56. rojstni dan (3. marec). Stojković bo reprezentanco vodil do leta 2024 oziroma do konca kvalifikacij za EP 2024.Direktor reprezentance bo Stevan Stojanović, v strokovnem štabu pa so trenerji Goran Đorović, Saša Ilić in Bratislav Živković.

"Zavedam se odgovornosti, ki jo prevzemam, vendar verjamem v svojo kvaliteto, kvaliteto sodelavcev in izjemnega potenciala, ki ga ima naša reprezentanca. Zelo hitro se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Na veliko se že pripravljamo, analiziramo nasprotnike. Moramo biti enotni, da "umremo" za dres naše države, grb in himno. Ni drugega načina, da uspemo. Rezultat je prvi cilj, obenem pa želim, da smo dominantni v igri, da želimo doseči gol več in da smo tisti, ki kontroliramo tekmo," še pravi Stojković.

Nekdanji nogometni zvezdnik Stojković je ob Crveni zvezdi igral še za Radnički Niš, francoski Marseille, italijansko Verono in japonsko Nagojo, na 84 tekmah pa je oblekel reprezentančni modri dres nekdanje Jugoslavije. Kot trener je vodil kitajski Guangzhou City in Nagojo, kjer je sicer končal igralsko pot.