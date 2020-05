'Pil sem 60 dni zapovrstjo, se potepal naokrog in na koncu postal kapetan Rusije'

Roman Shirokov zagotovo spada v skupino največjih alkoholikov med nogometaši moderne dobe. Že v zgodnji fazi življenja in kariere profesionalnega športnika je namreč Shirokov 'razvil' strast do alkohola, ki ga je, kot sam priznava, skorajda stala življenja.



"Ko bi moral biti pri 21 letih na vrhuncu svojih fizičnih moči in se ukvarjati z razvojem svoje nogometne kariere, sem več časa posedal za barskim pultom. V nekem trenutku sem bil v resnih težavah, saj nisem videl izhoda iz tega pekla. Vodka in viski sta se izmenjevala na mojem meniju najljubših alkoholnih pijač in bi me lahko stala življenja. Ko sem spoznal, da ne želim umreti mlad, sem poiskal pomoč," pravi 38-letnik, ki mu je kasneje uspelo izvleči precej več, kot je mislil, da mu bo uspelo. "Težave so se začele, ko me je moskovski CSKA posodil Torpedu. Bil sem zelo razočaran, nato pa je na obisk prišel prijatelj iz otroštva, s katerim sva veliko časa preživela zunaj, v barih, diskotekah ... Postalo mi je všeč, nočno življenje me je tako rekoč 'posrkalo' vase; dva meseca zapovrstjo sem bil pijan kot rit, se potepal naokrog, več kot polovico stvari, ki smo jih počeli, se sploh ne spominjam. In bolje je tako," priznava Shirokov, ki je imel težko otroštvo, saj je že pri 14 ostal brez očeta, mama pa je morala opravljati dve službi hkrati, če je želela poskrbeti za družino.