Pioli: Ibrahimović ni užalil sodnika

Nogometaši Parme so v 30. krogu italijanske Serie A gostili drugouvrščeno ekipo prvenstva Milan, ki je zmagala s 3:1. Milančani so že po prvem polčasu vodili z 2:0, z goloma Anteja Rebića in Francka Kessieja, končni izid pa je v 94. minuti tekme postavil Rafael Leao.

Zlatan Ibrahimović se tokrat ni vpisal med strelce, je bil pa med podajalci pri prvem golu, je v 60. minuti prejel neposredni rdeči karton. Zanimivo je, da je švedski napadalec takrat stal precej daleč od glavnega sodnika Fabia Maresce, a je slednji ocenil, da je šel Ibrahimović čez mejo dovoljenega in ga je poslal z igrišča.

To je za 39-letnega Šveda osmi rdeči karton v igranju v evropskih najboljših petih ligah in prvi v Serie A po februarju 2012. Trener rdeče-črnih Stefano Pioli je po tekmi za Sky Sport dejal:"Govoril sem z Zlatanom, rekel mi je, da se je prepiral s sodnikom in to je trajalo kar nekaj časa. Kot Zlatan pravi, mu je rekel, "Torej briga te, kaj jaz govorim? To mi je res čudno." Vendar mi je zagotovil, da z njegove strani ni bilo nespoštovanja, predvsem pa ga ni užalil."

Pioli je bil na koncu le zadovoljen, da so zmagali in še vedno je prvi cilj, da se uvrstijo v Ligo prvakov za naslednjo sezono. "Skoraj smo zapravili zmago v drugem polčasu, a za nas je to zelo pomembna zmag in smo bližje Ligi prvakov. Morali smo pokazati, da se zavedamo naših napak in smo tokrat, v primerjavi z zadnjo tekmo, pokazali pravi obraz. Bili smo hitrejši in našli smo več rešitev," je bil zadovoljen trener milanskega moštva ob osvojenih treh točkah.