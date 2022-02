Pioli po zmagi na derbiju: Za tiste, ki verjamejo, ni previsokih ovir

Italijansko prvenstvo je po sobotnem derbiju med Interjem in Milanom dobilo nov zaplet. Potem ko so do 75. minute zaostajali, so igralci Milana v treh minutah dosegli dva zadetka in se z zmago mestnim tekmecem približali na vsega točko. Trener rdeče-črnih Stefano Pioli je po preobratu kipel od zadovoljstva in dejal, da za njegove varovance ni neprekosljivih ovir.

icon-expand Olivier Giroud je poskrbel, da se odstonost Zlatana Ibrahimovića ni preveč poznala. FOTO: AP Olivier Giroud derbija z Interjem najbrž ne bi začel, če bi bil zdrav Zlatan Ibrahimović. Tako pa je ob Švedovi odsotnosti dobil priložnost od prve minute. Dolgo ga nismo videli, nato pa je od 75. do 78. minute "pičil" kar dvakrat in lastnoročno poskrbel za velik preobrat Milana. "Premagali smo aktualne prvake in trenutno vodilno ekipo prvenstva. Res je, da je bil Inter boljši v prvem polčasu, a moj Milan se ne boji nikogar. Bili smo pogumni, kar nas je nagradilo. Dobili smo tekmo, čeprav nismo v najboljši formi," je bil s tremi točkami presrečen Stefano Pioli, ki pa kljub zmagi ni želel ustvarjati evforije. "Imamo enako število točk kot v tem obdobju lani, zato se zavedamo, da nas čaka še ogromno dela. Igralcem sem dejal, naj še naprej zaupajo vase, saj za tiste, ki verjamejo, ni previsokih ovir," je nadaljeval. icon-link Statistika tekme Inter – Milan FOTO: Sofascore.com Strateg Milana se je že ob polčasu odločil za prvo spremembo, ko je v igro poslal Juniorja Messiasa, kmalu zatem pa je priložnost ponudil še Brahimu Diazu, ki je nato odigral ključno vlogo pri izenačujočem zadetku. Po Piolijevem mnenju sta prav omenjena rezervista obrnila potek tekme: "Že na prvi tekmi je bil Inter najbolj nevaren iz protinapadov in tokrat je bilo v prvem polčasu enako. Z našimi napakami smo jih spravljali v priložnosti. V drugem delu pa smo jih pritisnili, potrebovali smo sveže noge in dobili smo jih v Diazu ter Messiasu. Inter se je povlekel nazaj, kar smo uspeli kaznovati." PREBERI ŠE Giroud v razmaku treh minut potopil Inter in Milan vrnil v boj za naslov Seveda si je posebne pohvale prislužil veliki junak derbija Olivier Giroud, ki je navdušil z dvema zadetkoma. "Ko podpišeš igralca, kot je Giroud, ki ve, kaj potrebuješ za osvajanje lovorik, se nivo zrelosti, izkušenj in znanja dvigne za vse v ekipi. Mlajši igralci se lahko od njega marsikaj naučijo in mislim, da jim to odličnouspeva." Pioli je italijanskim medijem še razkril, da si je pred tekmo obljubil, da v primeru zmage mesec dni ne bo kadil njemu ljubih toskanskih cigar. "Verjamem, da mi bo dobro delo," je v smehu pripomnil.