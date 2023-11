Pioli pred tekmo s PSG-jem: Dejanja povedo več kot besede

Rdeče-črni se bodo v tekmo podali s slabo popotnico, saj okusa zmage ne poznajo že natanko en mesec. Odkar so z rezultatom 1:0 ugnali Genoo, so klonili proti Juventusu, PSG-ju in Udineseju, na obračunu proti Napoliju pa zapravili prednost dveh zadetkov in vknjižili zgolj točko. V italijanski Serie A so tako po 11. krogih na tretjem mestu, med evropsko elito pa so po treh obračunih na samem dnu skupine F.