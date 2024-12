Pionir japonske lige Inamoto končal kariero pri 45 letih

Junichi Inamoto je postal nacionalni heroj, ko je dvakrat zadel na svetovnem prvenstvu leta 2002 na domačih tleh, vključno z zmago proti Rusiji in prvo zmago Japonske na turnirju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Igral je tudi v Turčiji, Nemčiji in Franciji, preden se je leta 2010 vrnil v domovino. Zadnja leta svoje kariere je igral za Nankatsu, japonski petoligaški klub v lasti ustvarjalca priljubljene mange Captain Tsubasa.

"Seveda je okolje pri Arsenalu in Nankatsu povsem drugačno, a imaš eno žogo in nogomet kot šport se ne spremeni," je novinarjem povedal Inamoto, ki je igral na treh svetovnih prvenstvih in za Japonsko zbral 82 nastopov.

Inamoto je v eni sezoni z Arsenalom odigral le nekaj pokalnih tekem, toda njegove dobre predstave na mundialu 2002 so mu prinesle novo priložnost pri Fulhamu, potem ko je Japonsko prvič popeljal v izločilne kroge.

"Te tekme so bile izhodišče, da je moje ime postalo znano po vsem svetu," je dejal Inamoto.