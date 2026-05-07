Nogomet

Pique se je na prvenstveni tekmi spravil na sodnika in si prislužil kazen

Andorra la Vella, 07. 05. 2026 10.22 pred 1 uro 1 min branja 1

STA
Gerard Pique

Gerarda Piqueja, nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Barcelone, zdaj pa solastnika drugoligaša Andorre, je španska nogometna zveza kaznovala z dvomesečno prepovedjo opravljanja vseh nogometnih funkcij. Razlog je neprimerno obnašanje do sodnika na prvenstveni tekmi prejšnji teden proti Albaceteju, poroča BBC.

Sodnik Alonso de Ena Wolf je v svojem poročilu po tekmi citiral Gerarda Piqueja, češ da mu je rekel, naj odide s spremstvom, da ga nihče ne napade. V drugi državi bi ga pretepli, v Andori pa so civilizirani.

Disciplinska komisija je sporočila, da je Piquejeva dvomesečna prepoved posledica razvpitih in javnih dejanj, ki spodkopavajo dober ugled nogometa. To pa naj ne bi bil edini greh 39-letnega nekdanjega branilca, ki se je igralsko upokojil leta 2022. Prejel je namreč tudi ločeno šest tekem prepovedi nogometnih dejavnosti zaradi dejanj, ki vključujejo manjše nasilje nad sodniki.

V zaplet s sodnikom so bili vpleteni tudi drugi člani osebja Andorre. Predsednika kluba Ferrana Vilaseco so suspendirali za štiri mesece, kaznovali pa so tudi športnega direktorja Jaumeja Noguesa.

Andorra je trenutno na desetem mestu lestvice druge lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

NoriSušan
07. 05. 2026 10.57
Bognedaj povedat svojega mnenja. Če bi pa bli v Madridu pa noben sploh pogledu ne bi. Kašne komedije
