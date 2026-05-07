Pique se je na prvenstveni tekmi spravil na sodnika in si prislužil kazen

Sodnik Alonso de Ena Wolf je v svojem poročilu po tekmi citiral Gerarda Piqueja, češ da mu je rekel, naj odide s spremstvom, da ga nihče ne napade. V drugi državi bi ga pretepli, v Andori pa so civilizirani.

Disciplinska komisija je sporočila, da je Piquejeva dvomesečna prepoved posledica razvpitih in javnih dejanj, ki spodkopavajo dober ugled nogometa. To pa naj ne bi bil edini greh 39-letnega nekdanjega branilca, ki se je igralsko upokojil leta 2022. Prejel je namreč tudi ločeno šest tekem prepovedi nogometnih dejavnosti zaradi dejanj, ki vključujejo manjše nasilje nad sodniki.