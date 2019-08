Pique javno o Neymarju, zbodel tudi Real: Ne igramo ruske rulete

Pique je brez dlake na jeziku kritiziral tudi načrt priprav oziroma potovanj svojega kluba, potem ko so Katalonci že drugič v tem poletju morali na dolgo pot v ZDA: "Pomembno je biti pripravljen, a rekel bi, da te priprave niso lahke, saj nimamo veliko treningov in precej potujemo."

'Gre za zasebne pogovore' "Gre za zapleteno operacijo. Ekipa, ki jo imamo trenutno na voljo, je dovolj dobra za boj za vse naslove,"je povedal Pique. "Če se pojavi priložnost, bi ga imel z veseljem tukaj, saj gre za izjemnega nogometaša. Vsi igralci imamo lahko svoje mnenje, a tudi to ne bo nič spremenilo. Jasno je, da se z njim pogovarjamo, a gre za zasebne pogovore. Javno mora spregovoriti in čakamo na novice,"je dodal.

Za Neymarjem Jr. (na fotografiji) je naporno leto na in izven zelenic, saj se je moral spopadati tudi z obtožbami o spolnem napadu, ki pa so jih policisti nedavno ovrgli.

Neymarja Jr. naj bi po informacijah madridskega dnevnika AS iz Pariza v Barcelono poskušal spraviti eden najslavnejših nogometnih agentov Pini Zahavi, ki je Parižanom sicer v obratni smeri pomagal že leta 2017, ko je Brazilec tako kontroverzno in presenetljivo zapustil Camp Nou. Neymar Jr. naj bi bil že dogovoren za osebne pogoje z Barcelono, zeleno luč mora tako prižgati le še prvi mož PSG Naser Al-Kelaifi, ki pa zaradi barvite preteklosti s Katalonci seveda ni niti najmanj navdušen, da mu bi lahko tako kmalu speljali zaenkrat najodmevnejšo okrepitev v zgodovini kluba.

Griezmannova preteklost 'nepomembna', če bo zabijal gole

Pique je o prihajajoči sezoni še povedal, da so lahko navijači zadovoljni z dosedanjimi okrepitvami ‒ v klub so prišli Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, NorbertoNetoin kot zadnji Junior Firpo ‒, a da bodo morali "nadzirati pričakovanja" v lovu na vse lovorike, potem ko se jim je Liga prvakov tako boleče izmuznila tudi v minuli sezoni.

"Rekel bi, da nam okrepitve dajejo plus, tako Frenkie kot Antoine, Neto in Junior. Vidi se, da so na zelo visoki ravni in to nam bo pomagalo pri vseh tekmovanjih. Lani smo bili blizu tega, da bi osvojili vse trofeje, letos pa se lahko spet borimo za vse,"je nadaljeval Pique."Griezmann je izjemen igralec in izvrstna novica je, da ga imamo tu. Na pokalu Gamper so ga sprejeli pozitivno. Preteklost je nepomembna. Nepomembno je, kaj si storil ali nisi storil, če zabijaš gole. Upajmo, da se bo dobro prilagodil in nam pomagal pri zmagovanju tekem,"je pristavil.

"Liga prvakov? Moramo nadzirati pričakovanja, sicer si bomo škodovali. Lani smo osvojili La Ligo in nekateri ljudje niso bili zadovoljni. Moramo imeti cilj, da osvojimo vse, a imeti moramo noge na tleh. Osvojiti La Ligo je vedno največji cilj. Jasno je, da si želimo Lige prvakov, a vemo, kako težko je to. La Liga je termometer in menim, da je bilo leto dobro. A na koncu je ljudem ostal grenak priokus."

'Nekatere ekipe zavržejo La Ligo in pokal'

Zaželel si je še, da bi se poškodovani kapetan Lionel Messi, ki z ekipo ni pripotoval v Združene države Amerike, hitro vrnil v pogon, posebej pikro pa je odgovoril na vprašanje, zakaj ljudje ne cenijo osvajanja državnih naslovov. Barcelona se je v preteklih sezonah redno uvrščala v finala španskega pokala in bila v boju za državni naslov, medtem pa je njen večni tekmec Real Madrid osvojil tri zaporedne in skupno štiri naslove v Ligi prvakov v zadnjih petih letih, čeprav je v tem času le enkrat dvignil pokal za zmagovalca španskega prvenstva in bil še enkrat španski pokalni prvak.

"Gre za unikaten dosežek. Barci to v njeni zgodovini še ni uspelo (osem državnih naslovov v enajstih sezonah, op. a.) in menim, da gre za velik uspeh. Zakaj tega ne cenijo tako? Gotovo zato, ker smo naslov recimo osvojili s 15 ali 20 točkami razlike in to zniža veličino dosežka, namesto da bi ga še povečalo, to pa je prvenstvo, v katerem moramo igrati proti Valencii, Sevilli, (Real) Madridu in Atleticu, ki osvajata Lige prvakov, Lige Evropa ... Lahko bi zavrgli La Ligo in pokal, kot to počnejo nekatere ekipe, in se osredotočili na Ligo prvakov, a nam ni všeč igranje ruske rulete, temveč delo od prvega dne naprej. Upamo, da bomo letos sposobni dvigniti vse,"si je še zaželel Pique.

