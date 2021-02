Pique na rojstni dan objavil posnetek treninga: 'Najlepše darilo'

Branilec španske Barcelone in nekdanji španski reprezentant Gerard Pique, ki v torek proslavlja 34. rojstni dan, je na družbenih omrežjih presenetil z objavo posnetka, ki ga prikazuje med treningom v klubskem centru. Medtem ko je izkušeni Katalonec blizu vrnitve po težji poškodbi kolena, pa slabše novice prihajajo iz tabora talentiranega napadalca Anssumaneja Fatija.

icon-expand Pique (na fotografiji) med proslavljanjem zadetka z dolgoletnim soigralcem Lionelom Messijem. FOTO: AP

Trener Barcelone Ronald Koemanje bil na torkovi novinarski konferenci še naprej skrivnosten glede hitrosti okrevanja branilca Gerarda Piqueja. Nizozemec ni niti potrdil in niti ovrgel govoric, da bi si lahko izkušeni Katalonec, ki ravno v torek praznuje 34. rojstni dan, opomogel že do katere od tekem s Paris Saint-Germainom v osmini finala Lige prvakov, ki se s prenosi na Kanalu Ain VOYO nadaljuje čez točno dva tedna.

Pique je zgolj nekaj minut po tem, ko je z mediji v katalonski prestolnici govoril trener članskega moštva, na družbenih omrežjih objavil posnetek individualnega treninga v klubskem centru s pripisom v katalonščini in angleščini: "Najlepše darilo. Vrnil sem se." Madridski dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da je bilo v posnetku razvidno"treniranje z maksimalno intenzivnostjo", kar vzbuja "zelo dobre občutke"glede Piquejevega okrevanja. Vidno je, da gre njegovo okrevanje po načrtih, so dodali, saj je brez težav menjal smer gibanja, sprintal in barantal z žogo v "zelo hitrem ritmu z maksimalno zahtevnostjo".

Pique še ima možnosti za osmino finala, Fati bo moral počakati

Zdaj že nekdanji španski reprezentant se je poškodoval konec novembra, ko so napovedali, da naj bi se vrnil sredi marca. Ni se odločil za operacijo stranskih kolenskih vezi, ob napovedanem štirimesečnem okrevanju pa je bila povratna tekma s Paris Saint-Germainom v osmini finala (10. marca) realna tarča. Zdaj se zdi, da bo Pique "nameril" že vsaj kakšen teden prej. Prvo tekmo med Katalonci in Parižani, ki bo na Camp Nouu 16. februarja, si boste lahko seveda ogledali na Kanalu A in VOYO. Kdo ve, morda tudi s Piquejem na zelenici. Koeman po poročanju španskih medijev za dvoboja s PSG zagotovo ne bo mogel računati na talentiranega napadalca Anssumaneja Fatija. V novopečenega španskega članskega reprezentanta, ki je v klubu in izbrani vrsti podrl že celo vrsto rekordov, so pri Barci po kontroverzni prodaji Luisa Suareza polagali veliko upov, a mu je sezono, v kateri bi s klubsko legendo Lionelom Messijemin Antoinom Griezmannomverjetno tvoril udarni napadalni trio, skoraj v celoti pokvarila poškodba kolena. ASje poročal, da se okrevanje šele 18-letnega napadalnega zvezdnika ni razpletlo po željah, klubski zdravniki s katalonskim specialistom dr. Ramonom Cugatomna čelu pa mu po operativnem posegu ne želijo postaviti novega roka za njegovo vrnitev na zelenice, da ga po napornih mesecih ne bi še dodatno vznemirili. Tekmi s PSG so omenjali kot tisti, na katerih bi lahko Fati po novembrski poškodbi (strgan meniskus) prvič zaigral, a naj bi mu koleno še naprej povzročalo določene težave, pri Barci pa z mladim upom ne želijo hiteti.