Pique naj bi se želel vrniti k Shakiri

Drama okoli nekdaj sanjskega para v svetu slavnih in bogatih še ne pojenja. Potem ko je kolumbijska zvezdnica Shakira izdala svojo novo pesem, ki jo je ustvarila v sodelovanju z argentinskim DJ-jem Bizarrapom in je bila doslej izdana le v španščini, se porajajo nove in nove podrobnosti glede ločitve od španskega nogometaša Gerarda Piqueja. V pesmi je pevka obračunala z nekdanjim partnerjem, namigovanja, da naj bi si nogometaš želel sprave, pa naj bi bila resnična.

Po mnenju novinarja Jordija Martina naj bi bila trditev pevke Shakire v novi uspešnici, da se je Španec težko sprijaznil z njuno ločitvijo ter da si je želel ponovne sprave, resnična. "Ne bom se vrnila k tebi, ne prosi me tega." Par se je razšel aprila lani, dva meseca sta oba vpletena skrivala dogajanje okrog njune zveze, ravno v tem času pa naj bi se nogometaš pokesal in si želel ponovne združitve s svojo partnerico. Torej mesec dni po tem, ko je pevka izvedela, da jo je prevaral z 23-letnico, se je bivši igralec Barcelone želel vrniti domov. Shakira, ki je bila zaradi prevare skrušena, je njegovo željo zavrnila, poleg tega je zahtevala, da se dokončno razideta. Poleg tega naj bi pevka v 12 letih, kolikor je trajala njuna zveza, Piqueju oprostila že več takšnih "spodrsljajev", tokrat pa se je odločila, da bo zadevi naredila konec ter da si ne zasluži nove priložnosti. Pique naj bi se takrat znova zatekel k Clari Chii, 23-letni študentki, in se odločil nadaljevati "zvezo" z mlado Katalonko. Takrat naj bi se tudi prvič javno izpostavila, skupaj sta se udeležila ene izmed porok, kar naj bi pripomoglo k temu, da se je lažje vključil v njeno družino. O govoricah, ki so se pojavile po tem, ko jima je Kolumbijka posvetila novo pesem, da se je njuno razmerje znašlo v krizi, paparaci pojasnjujejo, "da sta bolj zaljubljena kot kdaj koli prej," tako da je najverjetneje nastala situacija njuno mlado zvezo le še okrepila.