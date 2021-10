Pique: Ne vidim razloga, zakaj se ne bi že v tej sezoni borili za lovorike

Odločilni trenutek na srečanju 3. kroga v skupini E Lige prvakov se je zgodil v 36. minuti prvega polčasa, ko je izkušeni domači branilec v slogu najbolj prekaljenih napadalcev izkoristil lep predložek Jordija Albe za - kot se je na koncu izkazalo - minimalno zmago Barcelone nad kijevskim Dinamom.

Če so privrženci katalonskega ponosa še pred nekaj dnevi nejeverno zmajevali z glavo zaradi slabih predstav njihovih ljubljencev v zadnjem obdobju, je bila tokratna predstava čete Ronalda Koemana na precej višji kakovostni ravni. Predvsem v prvem polčasu je Barcelona povsem prevladovala na zelenici kultnega Camp Noua, si ustvarila kar nekaj zrelih priložnosti za dosego zadetka(-ov), a le ena je bila tokrat dovolj, da so se kapetan Sergio Busquets, strelec zmagovitega zadetka Gerard Pique in ostali veselili prve zmage v novi sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. "V prvi vrsti bi želel poudariti, da igralci Barcelone nismo vajeni porazov. Dolga leta smo bili klub številka ena v Evropi in svetu, a razmerja moči so se v zadnjem času spremenila. Jasno je, da je naše moštvo v zadnjih dveh sezonah doživelo številne kadrovske spremembe; med drugimi so odšli nekateri najpomembnejši nogometaši v klubski zgodovini, obenem pa smo vključili veliko število mladih in nadarjenih fantov, za katere trdno verjamem, da je pred njimi svetla prihodnost," je z uvodnimi besedami po zmagi nad kijevskim Dinamom nekoliko presenetil strelec edinega zadetka na srečanju Gerard Pique in nadaljeval: "Moja vloga v prenovljenem moštvu je, da pomagam tem mladim fantom, da nekega dne dozorijo v vrhunske nogometaše. V naši zasedbi je ogromno talenta, a po drugi strani potrebujemo čas, da stvari sedejo na svoje mesto. Nič ne pride čez noč, to je daljši proces, ki pa bo kmalu obrodil sadove. Zato zmaga nad kijevskim Dinamom šteje dvojno, saj smo si okrepili samozavest pred naslednjimi preizkušnjami."